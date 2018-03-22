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311地震受台人捐款 日本溫泉飯店再度捐款助花蓮

2018-03-22 16:25聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

上月花蓮地震引發國際關注，日本大步危峽蔓納卡溫泉飯店是高苑科技大學的海外實習機構，曾在311地震時受台灣人幫助，得知花蓮災情，透過學校捐款15萬日幣給花蓮縣政府。高苑科大表示，飯店在大廳設立募款箱，日本小學生抱著撲滿來捐錢，善舉令人感動。

高苑科大指出，「大步危」是日本四國德島縣有名的溫泉區，大步危峽蔓納卡溫泉飯店（Hotel Obokekyo Mannaka ）有30間客房，屬中小型溫泉飯店；日本311地震發生時，各地飯店業經營困難，曾有12名台灣旅客投宿大步危峽蔓納卡，不僅加油打氣，還捐助12萬日幣。

高苑科大主任秘書張宗翰表示，多年來，台灣旅客的恩情讓飯店感念在心，2年前台南地震，日本飯店曾捐款10萬日幣，這次花蓮又發生地震，飯店再度在大廳設置募款箱，「天佑花蓮、台灣加油」的中文字樣很醒目，不少員工與住宿旅客慷慨解囊，甚至有小學生捐出撲滿錢，總數15萬日幣。

高苑科大與大步危峽蔓納卡溫泉飯店合作多年，每年均有學生前往實習，應用外語系輔導老師王雯儀本月前往日本探視3名實習學生，並受飯店社長大平克之委託帶回善款，請託學校表達日本人愛心。

王雯儀說，許多日人關心台灣災情，網路上討論熱烈，高苑科大實習生曾進入社區與小朋友互動，所以社區小學生由父母陪同捐出撲滿錢，真的很有心。

為幫助花蓮地震災民，溫泉飯店在大廳內放置捐款箱。圖／高苑科大提供
為幫助花蓮地震災民，溫泉飯店在大廳內放置捐款箱。圖／高苑科大提供
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大步危峽蔓納卡社長大平克之（左）將地震捐款轉交高苑科大應外系老師王雯儀（右）。圖...
大步危峽蔓納卡社長大平克之（左）將地震捐款轉交高苑科大應外系老師王雯儀（右）。圖／高苑科大提供
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溫泉地震實習
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