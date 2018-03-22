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英國郵輪首靠台東 民眾驚呼：好大的船喔!

2018-03-22 08:29聯合報 記者尤聰光╱即時報導

英國「卡莉多麗號」郵輪，搭載約300位來自歐洲的遊客，今天早上抵達台東富岡漁港，由於船隻4200噸的噸位，無法進港，只能用接駁的方式，讓遊客上岸。而台東民眾首次看到這麼大的船靠岸，驚呼「好大的船喔」。

花蓮港務局表示，這些歐洲遊客15日搭機來台，在從基隆港搭4200噸郵輪，再跳港式行程安排，台中、台南、高雄、台東及花蓮，由於台東富岡漁港船隻無法進港，只能用接駁的方式，預計下午離港，前往花蓮。

英國「卡莉多麗號」郵輪，搭載約300位來自歐洲的遊客，今天早上抵達台東富岡漁港，...
英國「卡莉多麗號」郵輪，搭載約300位來自歐洲的遊客，今天早上抵達台東富岡漁港，吸引民眾在堤防上觀看。記者尤聰光/攝影
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英國「卡莉多麗號」郵輪4200噸的噸位，無法進港，只能用接駁的方式，分批讓遊客上...
英國「卡莉多麗號」郵輪4200噸的噸位，無法進港，只能用接駁的方式，分批讓遊客上岸。記者尤聰光/攝影
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台東郵輪基隆港
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