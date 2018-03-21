宜蘭邀開國際藝術領袖會議 仿效APEC將穿上台灣布衣

2018-03-21 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府、宜蘭市公所、當代樂坊今年首辦「第一屆國際藝術主席聯合會」，受邀出席包括波蘭、以色列、西班牙、日本、韓國、菲律賓、馬來西亞、泰國，還有地主台灣。

聯合會本月23日到25日在宜蘭演藝廳等地舉行，參與國家的藝術總監或團體主席將到宜蘭交流，有專題演講與藝術交流，在宜蘭看到藝術無國界的融合。

聯合會由宜蘭代理縣長陳金德擔任榮譽主席，連辦兩天的春天藝術饗宴音樂會，首場3月23日晚上7點30分在宜蘭演藝廳演出，將由徐灝翔與桑梅絹、天樂雅集、五十蘭愛樂合唱團、A Root同根生、日本和太鼓大元組共同演出。

第二場3月25日下午3點在宜蘭演藝廳演出，將由台灣第一苦旦廖瓊枝與采風樂坊、四季文化創意舞蹈團、聲納合唱團、日本阿吽和樂器樂團、蘭陽舞蹈團共同擔綱演出。

擔任大會主席的宜蘭市長江聰淵指出，首辦國際藝術主席聯合會，希望宜蘭建構成為藝文團體與國際媒合的平台，在地優秀表演團隊與各國團體跨國交流，市政團隊將以現有的空間為基礎，擘劃與造福不同世代市民的藝文政策，拓展舊城藝文空間。

大會總監李建興說，藝術主席聯合會的舉辦，除了讓世界認識宜蘭外，也將凝聚更多經驗和友誼，創造明日更多的交流與更寬廣的國際空間，感謝人間國寶廖瓊枝和采風樂坊團長黃正銘共同領銜演出，他們倆人為響應讓世界看見台灣的號召，義務擔任演出，用音樂與藝術翻轉世界。