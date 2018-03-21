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四季變化豐富！ 觀光局製作影片行銷花蓮之美

2018-03-21 09:51經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（花東縱管處） 為推廣花東國際市場，今（21）日於交通部辦理「East of Taiwan國際行銷影片」首映發表會，希望透過影片將花東特殊地質地景、人文歷史以及歷史遺跡以故事方式散播國際。

交通部長賀陳旦在首映會上表示，花蓮之美其實是不必對外宣傳的，但因為發生花蓮大地震，很多人還誤以為花蓮不安全，所以我們才製作這支影片，向全世界說明花蓮是安全的，並介紹花蓮之美，希望旅客可以來花蓮享受好山好水。

花東縱管處處長林維玲說，花東縱谷座落於中央山脈與海岸山脈之間，四季變化多元、生態資源豐富，還有最具吸引力的部落文化體驗，都是國人旅遊放鬆心靈的首選，也是國際旅客旅遊目的地之一，拍製East of Taiwan國際行銷影片主要目的係針對不同目標市場，以不同旅遊路線以及拍攝視角，展現花東地區特有的魅力及風情。

這次縱管處突破過去影片製作模式，特別與Sony Taiwan合作，並由Sony提供Sony Action Cam FDR-X3000R 運動攝影機共同紀錄花東泛舟、熱氣球、六十石山金針花海等運動及季節活動的精彩影像，透過高畫質影像生動捕捉花東縱谷的自然景致，呈現有別以往的影片風格。而參加影片拍攝的除了國人外，也特別邀請日本、韓國等國外演員共同拍攝，所以影片有英文版、日文版和韓文版三種。

林維玲指出，影片分享是跨域、跨國行銷的最佳工具，我們用影片訴說花東的美好，並將從3月24日起進行聯名行銷，包含日本Youtube頻道進行片頭廣告宣傳、花東縱谷粉絲團以及Instagram舉辦影片活動宣傳，Sony Taiwan更以行銷的角度剪輯了一支1分鐘廣告影片（CF），在Sony粉絲團、youtube 頻道以及門市播放，希望透過多元宣傳管道將陽光燦爛的縱谷平原及蜿蜒壯闊的東海岸，這些專屬於東臺灣的特色，真實呈現給大家，吸引遊客前來花東旅遊，East of Taiwan值得讓大家細心品味。

觀光局花東縱管處為推廣花東國際市場，今天於交通部辦理「East of Taiwa...
觀光局花東縱管處為推廣花東國際市場，今天於交通部辦理「East of Taiwan國際行銷影片」首映發表會，影片特別邀請日韓等外國演員拍攝，希望透過影片將花東特殊地質地景、人文歷史以及歷史遺跡以故事方式散播國際。　記者楊文琪／攝影
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