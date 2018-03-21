四季變化豐富！ 觀光局製作影片行銷花蓮之美

2018-03-21 09:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（花東縱管處） 為推廣花東國際市場，今（21）日於交通部辦理「East of Taiwan國際行銷影片」首映發表會，希望透過影片將花東特殊地質地景、人文歷史以及歷史遺跡以故事方式散播國際。

交通部長賀陳旦在首映會上表示，花蓮之美其實是不必對外宣傳的，但因為發生花蓮大地震，很多人還誤以為花蓮不安全，所以我們才製作這支影片，向全世界說明花蓮是安全的，並介紹花蓮之美，希望旅客可以來花蓮享受好山好水。

花東縱管處處長林維玲說，花東縱谷座落於中央山脈與海岸山脈之間，四季變化多元、生態資源豐富，還有最具吸引力的部落文化體驗，都是國人旅遊放鬆心靈的首選，也是國際旅客旅遊目的地之一，拍製East of Taiwan國際行銷影片主要目的係針對不同目標市場，以不同旅遊路線以及拍攝視角，展現花東地區特有的魅力及風情。

這次縱管處突破過去影片製作模式，特別與Sony Taiwan合作，並由Sony提供Sony Action Cam FDR-X3000R 運動攝影機共同紀錄花東泛舟、熱氣球、六十石山金針花海等運動及季節活動的精彩影像，透過高畫質影像生動捕捉花東縱谷的自然景致，呈現有別以往的影片風格。而參加影片拍攝的除了國人外，也特別邀請日本、韓國等國外演員共同拍攝，所以影片有英文版、日文版和韓文版三種。