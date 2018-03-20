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陳金德縣政開講2.0 盼提高農民收入

2018-03-20 07:29聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

儘管未獲民進黨中央提名，宜蘭縣代理縣長陳金德私人行程回國後，旋即馬不停蹄展開第二波縣政開講，昨天來到冬山鄉農會針對農漁業政策舉辦座談，是繼3月初巡迴12鄉鎮市後的首場。陳金德表示，他希望能讓農民的田地多100萬、200萬元的價值，儘管遭人批評，但只要能顧好農民的財產他不計毀譽。

宜蘭縣代理縣長陳金德私人行程回國後，旋即馬不停蹄展開第二波縣政開講，昨天來到冬山...
宜蘭縣代理縣長陳金德私人行程回國後，旋即馬不停蹄展開第二波縣政開講，昨天來到冬山鄉農會針對農漁業政策舉辦座談，是繼3月初巡迴12鄉鎮市後的首場。記者張芮瑜／攝影
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「增加農民收入，會將農民的小事當成是政府的大事。」陳金德表示，宜蘭縣是農業縣，農民最多，他的想法很簡單，就是要讓農民有錢可賺，種的菜、柚子、茶葉、稻子等，都要有好價錢可賣，相關公共設施縣府能補助的都會幫忙。

台北市政府為農民打造希望廣場，各縣市的農民輪流販售農產品，陳金德表示，宜蘭也可考慮在羅東運動公園、生態綠舟、中興文創園區等地辦活動吸引人潮時，開放農民擺攤販售自家生產的農產品。

宜蘭縣政府農業處長游憲廷則表示，縣府有意推動標榜「生產看得到，農藥找不到」的「宜蘭嚴選」，將「宜蘭縣」當作農產品牌、掛保證，在縣府把關下農產品有更優質的品質和豐厚的利潤。

有農民發言指出，農舍興建因為法規嚴，使得新農要蓋農舍的限制比老農嚴，認為應該鬆綁。

陳金德解釋，新農蓋農舍的問題，涉及《農發條例》，須從法律面去著手。但陳金德坦言放寬「這要很拚命。」因為光是農舍不要蓋在邊角，就忙得焦頭爛額，但他允諾，會再跟農委會研究。

昨天是農漁會場次第一場縣政開講，宜蘭縣政府就農漁會發展現況及重要施政，向各農漁會實際從農的產銷班及家政班報告，並接受鄉親提問，至下月11日縣政團隊將會輪番在各農漁會再召開10場次講座，繼續跑透透。

農民陳金德農舍

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