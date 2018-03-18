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金錢巨龜踩輪吸睛 蘭陽技術學院學生扶龜遊街

2018-03-18 21:22聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭「福神弄龜」活動這兩天在頭城鎮登場，規模比以前更盛大，尤其神龜大遊行更是重頭戲，蘭陽技術學院數十名志工學生投入扶龜助行，沿路遊街超吸睛，親善大使表現也可圈可點，成為會場嬌點。

今年已經進入第三屆的「福神弄龜」17、18日舉辦兩天，頭城鎮公所為使活動更應景，特別選在2月初1、初2龍抬頭，土地公壽辰期間舉辦，今年活動的踩街陣容以往年更加盛大，活動內容也更多元豐富。

今年約有60組創意團隊、19組土地公神轎、上千位熱情民眾，還有首度亮相的led彩屏行動花車參與踩街，讓大家看到不一樣的熱鬧頭城街頭景象。

蘭陽技術學院是頭城鎮唯一的大專院校，有30幾名志工學生參與協助活動進行，男學生扶持3隻金錢巨龜踩街遊行，女學生扮演親善大使幫忙接待服務，應對表現得宜，深獲好評。

學生們說，學校與在地的發展是息息相關，很高興在宜蘭常有許多類似的文化活動，讓他們有機會透過服務中學習，也培養良好工作態度及處事方法，對於未來進入職場很有幫助。

鎮長曹乾舜表示，「福神弄龜」是根據頭城老街的文化特色所發想的文化創意活動，經檢討修正，成為頭城鎮民共同參與的文化創意活動，主題吉祥物「金錢龜」是頭城老街特有的意象圖騰，從第一年的「福祿」、第二年「富貴」到今年的「長壽」，完整表達出民眾對「圓滿人生」的祈福訴求。

金錢巨龜逛大街，一旁由蘭陽技術學院的志工學生扶龜助行，神龜出巡超吸睛。圖/蘭院提...
金錢巨龜逛大街，一旁由蘭陽技術學院的志工學生扶龜助行，神龜出巡超吸睛。圖/蘭院提供
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蘭陽技術學院的美麗親善大使協助「福神弄龜」活動接待，成為會場嬌點。圖/蘭院提供
蘭陽技術學院的美麗親善大使協助「福神弄龜」活動接待，成為會場嬌點。圖/蘭院提供
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金錢巨龜逛大街，一旁由蘭陽技術學院的志工學生扶龜助行，神龜出巡超吸睛。圖/蘭院提...
金錢巨龜逛大街，一旁由蘭陽技術學院的志工學生扶龜助行，神龜出巡超吸睛。圖/蘭院提供
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