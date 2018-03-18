金錢巨龜踩輪吸睛 蘭陽技術學院學生扶龜遊街

2018-03-18 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭「福神弄龜」活動這兩天在頭城鎮登場，規模比以前更盛大，尤其神龜大遊行更是重頭戲，蘭陽技術學院數十名志工學生投入扶龜助行，沿路遊街超吸睛，親善大使表現也可圈可點，成為會場嬌點。

今年已經進入第三屆的「福神弄龜」17、18日舉辦兩天，頭城鎮公所為使活動更應景，特別選在2月初1、初2龍抬頭，土地公壽辰期間舉辦，今年活動的踩街陣容以往年更加盛大，活動內容也更多元豐富。

今年約有60組創意團隊、19組土地公神轎、上千位熱情民眾，還有首度亮相的led彩屏行動花車參與踩街，讓大家看到不一樣的熱鬧頭城街頭景象。

蘭陽技術學院是頭城鎮唯一的大專院校，有30幾名志工學生參與協助活動進行，男學生扶持3隻金錢巨龜踩街遊行，女學生扮演親善大使幫忙接待服務，應對表現得宜，深獲好評。

學生們說，學校與在地的發展是息息相關，很高興在宜蘭常有許多類似的文化活動，讓他們有機會透過服務中學習，也培養良好工作態度及處事方法，對於未來進入職場很有幫助。