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陳金德憂宜蘭陷黑暗期 陳歐珀：將請益

2018-03-18 15:35中央社 宜蘭縣18日電

立委陳歐珀正式獲民進黨提名參選宜蘭縣長，期許「團結再造宜蘭光榮」。聯合報系資料照
立委陳歐珀正式獲民進黨提名參選宜蘭縣長，期許「團結再造宜蘭光榮」。聯合報系資料照
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宜蘭縣代理縣長陳金德憂心宜蘭未來發展，表示會用任何方法防止宜蘭掉入深淵。剛獲得民進黨提名參選宜蘭縣長的立委陳歐珀今天說，初選後都有震盪期，他會向陳金德尋求支持。

陳歐珀上午受訪時說，民進黨是一個團結的政黨，過去在宜蘭都有很好的民主執政成果，那也是引以為傲的民主經驗。

陳歐珀認為，宜蘭綠營過去在初選後都會有震盪期，在這段期間他會更積極展開團結請益之旅。他與任何人都一樣，都希望宜蘭越來越好，同時無論用什麼樣的方式也需要共同承擔。 對於外界的意見，他都虛心接受，也期待宜蘭在大家共同努力下，讓宜蘭脫胎換骨、重返榮耀。

他說，未來將進入選戰激烈期，將會團結所有力量，讓宜蘭縣未來的整體發展有一個明確的規劃，也希望在這樣團結合作下，打贏這場選戰。

陳歐珀強調，「我有信心、非常有信心」，希望與所有五合一選舉的參選人合作團結，對於任何意見他都接受，希望大家共同努力。

陳歐珀也說，被獲得提名後，他一直都把拜訪宜蘭縣政府、尤其是陳金德列為第一優先對象。日前剛好陳金德出國，明天他會親自與陳金德聯絡，並於最短時間內前往請益。

陳歐珀表示，他過去和陳金德在初選後都可以馬上合作與團結，他相信雙方都是做大事的人，有共同理想與目標，這方面選民可放心，他與陳金德會共同攜手合作，共創未來。

民進黨中執會14日通過提名陳歐珀參選下屆宜蘭縣長，外傳有意參選但未投入初選的陳金德在民進黨宣布提名陳歐珀前一天出國，昨天剛返回宜蘭。

陳金德昨天出席一場餐會上台致詞時，意有所指說，宜蘭未來的掌舵者，由誰來當縣長非常重要，因為會影響宜蘭未來的發展，坦白說和黨派無關，也與政黨無關，以後有可能會往好的方向，也有可能是黑暗的4年，所以他一直很憂心。

陳金德當時還說，任何能對宜蘭縣政帶來正面發展，能夠防止縣政發展掉入黑暗期，「任何方法、任何可能、任何時間，我跟各位一樣都會盡量嘗試和爭取」，目的是為了防止宜蘭掉入深淵。

陳金德陳歐珀民進黨
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