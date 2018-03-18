經春夏秋冬淬鍊 台東香丁果上市

2018-03-18 14:16 中央社 台東縣18日電



果實成長期1年2個月、經花果共生二代同堂的台東泰源幽谷香丁上市了，亮麗金黃色果實，經過春夏秋冬4季淬鍊，除了新鮮果實，還推出周邊商品。

原名晚崙夏橙的香丁，日據時代從地中海引進，香氣十足，但稍帶酸味不符國人口味，所以其他地方未推廣，東海岸因環境特殊，種的香丁口感不酸，因此成為東海岸的特有水果。

今年香丁已經進入盛產期，東河鄉農會推廣部主任劉五龍表示，東河鄉香丁種植面積約40公頃，今年預估產量120萬台斤，比去年增加4成，為延長香丁賞味期，今年除製作冰棒與綜合發酵液外，也將推出香丁乖乖。

獲得今年模範農民、曾拿下香丁評鑑特優的泰源幽谷果農林建國，今天帶著兒子、媳婦、孫子到田裡採果，讓小孩子感受香丁「2代同堂」的成長過程。

林建國說，香丁的成長過程和一般橙纇水果不同，需要14個月漫長的花果共生二代同堂的生長期，果實才會成熟帶有香氣。

「今年吃的香丁，是去年開的花」，林建國說，香丁在每年的2、3月開花，必須等到隔年的3、4月第二代開花、結果時，才可以採收，生長過程中，可以看到鮮紅果實和白色花朵共生的奇特現象。

林建國說，香丁的果實長的很慢，必須經過春、夏、秋、冬4種不同的成長季節，飽嘗風吹日曬的淬鍊，才會長到一個拳頭大，這還不夠，必須等到第二代的果實長到拇指頭大的時候，果實才會散發出成熟的香氣，供人採收。