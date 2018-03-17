林右昌為體育季開鑼 打造大武崙森林運動公園

2018-03-17 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



由基隆市體育會辦理的107年「基隆市運動ｉ台灣」安樂區社區全民健走，今天上午在消防局前廣場開走，市長林右昌為體育季開鑼，3千多民眾展開健走。林右昌並宣示，將打造大武崙森林運動公園，基隆市將有第二個室內體育館、極限運動場等，今年度已編列預算，明年進行相關規畫設計。

今天上午8點半雖然下著小雨，但民眾不減熱情，3千多民眾熱情捧場參加健走，各議員參選人也都趁機會到場拉票。台灣體育總會理事長鄭錦洲宣布，今年體育季正式開鑼，將在各區舉辦各項體育活動，由林右昌開鑼。

林右昌說，將規畫大武崙運動公園，範圍包規消防局前國三橋下空間、里民活動中心、新山水庫外、棒球場等，占地非常廣。

他表示，基隆市體育場館設施不足，且只有一個體育場，和體育館一樣都老舊，大武崙運動公園今年度已編列預算，明年進行相關規畫設計，基隆市將有第二個室內體育館、極限運動場等。