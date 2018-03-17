獄中學琴展天分 才知父親生前是高手

2018-03-17 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ／花蓮報導



花蓮監獄受刑人「阿揚」在獄中學習揚琴，也因此得知父親曾是揚琴高手。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

花蓮文化局昨天前進花蓮監獄辦街頭藝人檢定，受刑人「阿揚」的揚琴表演獲得好評。他在獄中接觸、愛上揚琴，學琴後才知道，早逝的父親曾在揚琴比賽獲得冠軍，父親為他取名時，將一生最榮耀的「揚琴」嵌入他的名字，而他希望出獄後以揚琴展開人生新頁。

35歲「阿揚」在25歲時走錯路，策畫一宗擄人勒贖案，被判24年重刑；他5年前移監到花蓮監獄，參加獄中國樂班，因揚琴無人使用，意外接觸揚琴，愛上這個聲音清脆、純淨的彈撥樂器。

後來從家人口中才知道，他出生時就過世的父親也是揚琴高手，曾獲得廣州揚琴大賽冠軍。

「敲揚琴時總不時想到父親。」名字中有個揚字的「阿揚」說，父親為他取名時，原來已將這榮耀交給他，「絕不能讓父親漏氣」。

阿揚還有兩年多才能申請假釋，他希望考上街頭藝人證照，出獄後以個人或團體方式表演，並到老人、安養院義演，回饋社會。

花蓮監獄受刑人「阿黎」在獄中自學烙燒畫，也因畫畫讓家人重新接納他。 記者王燕華／攝影 分享 facebook

另一位36歲的「阿黎」，年輕時沉迷毒海，後因結夥搶劫被判刑15年，在獄中學習素描，再無師自通學會烙燒畫，如今已戒除毒癮，今年就可申請假釋。他說，學習畫畫讓父母重新接納他，家中掛滿他的畫作。他報考街頭藝人，希望出獄後回西部老家開藝術工作坊。