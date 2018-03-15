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博愛醫院獲贈「心」法寶 盼擴大心臟手術規模

2018-03-15 09:47聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

根據衛福部統計，心臟病已連續11年成為全國與宜蘭地區第二大死因，心臟疾病在宜蘭地區的醫療越顯其重要性。財團法人勇源教育發展基金會昨天捐贈一臺「高階心臟超音波模擬器」儀器，給予重度級急救責任醫院羅東博愛醫院，院方表示，盼為宜蘭民眾提供更好的醫療品質，也能進一步擴大心臟醫療手術規模。

勇源教育發展基金會捐贈的高階心臟超音波模擬器造價近500萬元，裝備包含男性模擬人和周邊醫材，可以模擬出1至200個病例，讓醫師依需求學習心臟超音波相關技術，輔導受訓對象如何操作超音波設備進行臟器掃描，以及如何解讀掃描後影像。

羅東博愛醫院心臟血管內科主任許育誠表示，心臟超音波是診斷心臟疾病很重要的利器，所有心臟的疾病，不管是冠心病、瓣膜性疾病、心內膜炎等，都可藉由超音波非侵襲性的檢查，獲得確認診斷。

以羅東博愛醫院來說，每月心臟超音波的檢查量約500多例，這樣的檢查量需龐大的心臟醫療團隊做為後盾，目前心臟血管中心聘任9位醫師，也是目前宜蘭地區最大的心臟團隊，也是唯一能全年24小時均能執行緊急心導管手術、開心手術、葉克膜的醫院。

羅東博愛醫院院長趙子傑表示，除了幫助醫院內的主治醫師外，醫院目前也有與醫學中心合作，未來的住院醫師都可以安排訓練，希望有一天教具能夠留住蘭陽地區的人才，也讓宜花東地區心臟科、麻醉科醫師等來學習。

羅東博愛醫院未來將爭取臺灣心臟超音波學會認證、規劃成立心臟超音波教學工作坊，積極落實重度級急救責任醫院與教學醫院的責任。往後醫師若遇有緊急心臟病患救護的狀況，相信透過模擬器的操作訓練經驗，幫助更多醫療夥伴們精準診斷，對病人也有相當大的益處，更對宜蘭地區的心臟醫療品質加分。

羅東博愛醫院心臟血管中心主任許育誠示範操作高階心臟超音波模擬器，他表示此舉將讓醫...
羅東博愛醫院心臟血管中心主任許育誠示範操作高階心臟超音波模擬器，他表示此舉將讓醫師學習心臟手術更快速上手。圖／羅東博愛醫院提供
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羅東博愛醫院心臟血管中心主任許育誠示範操作高階心臟超音波模擬器，他表示此舉將讓醫...
羅東博愛醫院心臟血管中心主任許育誠示範操作高階心臟超音波模擬器，他表示此舉將讓醫師學習心臟手術更快速上手。圖／羅東博愛醫院提供
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醫師手術心臟病

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