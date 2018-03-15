博愛醫院獲贈「心」法寶 盼擴大心臟手術規模

2018-03-15 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



根據衛福部統計，心臟病已連續11年成為全國與宜蘭地區第二大死因，心臟疾病在宜蘭地區的醫療越顯其重要性。財團法人勇源教育發展基金會昨天捐贈一臺「高階心臟超音波模擬器」儀器，給予重度級急救責任醫院羅東博愛醫院，院方表示，盼為宜蘭民眾提供更好的醫療品質，也能進一步擴大心臟醫療手術規模。

勇源教育發展基金會捐贈的高階心臟超音波模擬器造價近500萬元，裝備包含男性模擬人和周邊醫材，可以模擬出1至200個病例，讓醫師依需求學習心臟超音波相關技術，輔導受訓對象如何操作超音波設備進行臟器掃描，以及如何解讀掃描後影像。

羅東博愛醫院心臟血管內科主任許育誠表示，心臟超音波是診斷心臟疾病很重要的利器，所有心臟的疾病，不管是冠心病、瓣膜性疾病、心內膜炎等，都可藉由超音波非侵襲性的檢查，獲得確認診斷。

以羅東博愛醫院來說，每月心臟超音波的檢查量約500多例，這樣的檢查量需龐大的心臟醫療團隊做為後盾，目前心臟血管中心聘任9位醫師，也是目前宜蘭地區最大的心臟團隊，也是唯一能全年24小時均能執行緊急心導管手術、開心手術、葉克膜的醫院。

羅東博愛醫院院長趙子傑表示，除了幫助醫院內的主治醫師外，醫院目前也有與醫學中心合作，未來的住院醫師都可以安排訓練，希望有一天教具能夠留住蘭陽地區的人才，也讓宜花東地區心臟科、麻醉科醫師等來學習。