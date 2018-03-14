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警弟服勤7天意外亡 哥改考警校要幫弟走完警察路

「老鷹訓練法」奏效 彭雅美子弟兵在陶藝賽表現亮眼

2018-03-14 10:08聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮在地陶藝名家彭雅美帶領學生參加全國生肖陶藝競賽，9人中有7人獲獎，不只學生有好表現，她的作品也入選西班牙國際陶藝競賽，可惜出國比賽前夕花蓮強震，她的入選作品「生命的初始」被震碎，她擦乾眼淚，告訴自己「生命的初始」也是崩壞重生的過程，如今她加緊修復，希望趕得及送件參展。

彭雅美創作近30年，她最知名的是「蕨代風華」系列，已帶著作品走訪歐亞多國，她說，不停參展是為了讓世界看見台灣。

今年她準備10多件參加國際競賽的作品，都在上月花蓮強震中受損；其中「生命的的初始」入選2018年西班牙「L’Alcora第38屆國際陶藝競賽」，原本只等送件日到要寄出，卻在強震中碎成片片。

她為此大哭一場，但擦乾眼淚後繼續向前，努力修復作品，而學生的好表現，也讓她非常安慰。

彭雅美說，她長年在國外參展、旅行，很清楚國際觀與視野對下一代的重要性，自己的教學理念是「老鷹訓練法」，一直鼓勵學生要飛得更高，才能看得更遠，也因此連續9年帶學生參加全國生肖陶藝競賽。

今年7名得獎學生中，花崗國中施智皓及中原國小巫若禾獲特優，中原國小陳雅羚、慈濟附中國中部楊於道佳作，中華國小曾立丞、慈大附中國小部王霈恩和邱鈺庭都獲入選。

施智皓學陶7年，這次原本想以「坐在火箭上的狗」參賽，但彭雅美覺得線條張力不足，因為作不出理想作品，師徒兩人原本考慮棄賽，沒想到減壓的施智皓意外有了靈感，簡單的幾何圖形創作出有趣的「畢卡狗」，還一舉獲得全國特優。

花蓮花崗國中學生施智皓，以「畢卡狗」獲得全國生肖陶藝競賽特優。記者王燕華／攝影
花蓮花崗國中學生施智皓，以「畢卡狗」獲得全國生肖陶藝競賽特優。記者王燕華／攝影
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花蓮陶藝名家彭雅美的作品在強震中受損，其中還包括要到西班牙比賽的作品。記者王燕華...
花蓮陶藝名家彭雅美的作品在強震中受損，其中還包括要到西班牙比賽的作品。記者王燕華／攝影
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花蓮陶藝名家彭雅美（後排中）多年來在國內外陶藝競賽有亮眼成績，帶領的子弟兵在國內...
花蓮陶藝名家彭雅美（後排中）多年來在國內外陶藝競賽有亮眼成績，帶領的子弟兵在國內也有好表現。記者王燕華／攝影
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