「老鷹訓練法」奏效 彭雅美子弟兵在陶藝賽表現亮眼

2018-03-14 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮在地陶藝名家彭雅美帶領學生參加全國生肖陶藝競賽，9人中有7人獲獎，不只學生有好表現，她的作品也入選西班牙國際陶藝競賽，可惜出國比賽前夕花蓮強震，她的入選作品「生命的初始」被震碎，她擦乾眼淚，告訴自己「生命的初始」也是崩壞重生的過程，如今她加緊修復，希望趕得及送件參展。

彭雅美創作近30年，她最知名的是「蕨代風華」系列，已帶著作品走訪歐亞多國，她說，不停參展是為了讓世界看見台灣。

今年她準備10多件參加國際競賽的作品，都在上月花蓮強震中受損；其中「生命的的初始」入選2018年西班牙「L’Alcora第38屆國際陶藝競賽」，原本只等送件日到要寄出，卻在強震中碎成片片。

她為此大哭一場，但擦乾眼淚後繼續向前，努力修復作品，而學生的好表現，也讓她非常安慰。

彭雅美說，她長年在國外參展、旅行，很清楚國際觀與視野對下一代的重要性，自己的教學理念是「老鷹訓練法」，一直鼓勵學生要飛得更高，才能看得更遠，也因此連續9年帶學生參加全國生肖陶藝競賽。

今年7名得獎學生中，花崗國中施智皓及中原國小巫若禾獲特優，中原國小陳雅羚、慈濟附中國中部楊於道佳作，中華國小曾立丞、慈大附中國小部王霈恩和邱鈺庭都獲入選。