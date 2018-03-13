親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

香港男子殺害女友棄屍台灣 北市警尋找屍體中

日雅虎基金捐1.4億日圓 助花蓮災後重建

2018-03-13 19:24中央社 東京13日專電

日本雅虎基金今天捐贈為花蓮地震募集到的1.4億日圓，駐日代表謝長廷說，台灣與日本一直以來都能在災害發生時相互支援，充分體現「善的循環」。

2月6日花蓮發生地震，雅虎日本公司（YahooJapan Corp.）成立的雅虎基金，針對花蓮地震開設捐款專頁，超過16萬人響應，總共募得逾1.4億日圓（約新台幣3866萬元）。

雅虎基金理事西田修一等人，下午拜訪謝長廷並捐贈募集款項。謝長廷致詞時說，花蓮地震發生後的隔天，雅虎基金就立刻在網路上募款，日本各界也給予大力協助，他在此表達由衷謝意。

他說，這次得到來自日本民眾的捐款，會善用在花蓮未來的災後重建方面。

謝長廷說，近年台灣與日本發生天然災害時，都能相互支援，他把這種互動稱為「善的循環」，這種善的循環是國與國交流的最高境界，而日本與台灣已然達成這樣的境界，要說是世界友好的典範也不為過。

他說，花蓮地震後，更讓人深深感受到台灣與日本民間的厚重情誼，也希望未來兩國人民間的關係能更加深化。

西田修一致詞說，這次募款有超過16萬人響應，並募到逾1.4億日圓，如果用每個人平均捐款金額來看可能不是很多，但卻代表超過16萬人看到台灣發生地震時，必須要為台灣做什麼或想為台灣做什麼的心意。

他說，台灣過去在1999年、2016年及今年都發生地震；在日本，2011年也發生311大地震、2016年熊本大地震。台灣跟日本都是地震頻繁的國家，長年都必須跟地震共處，因此對受災民眾的心情最能感同身受，也正是如此，311大地震時，日本得到許多台灣民眾捐款援助，這次很多日本人就覺得必須回報。

地震捐款謝長廷

相關新聞

深澳電廠環評基隆有異見 賴正庸爆料燃煤是幌子 台電駁

2018-03-13 16:02

有洋蔥！兒在花蓮騎單車意外亡 日籍父跨海捐款助震災

2018-03-13 15:59

版畫也藏電影彩蛋 細節令人會心一笑

2018-03-13 10:28

迎曙光看夕照這裡最有料 住一晚更有fu

2018-03-13 07:53

做原民的後盾 法服中心揭牌

2018-03-13 00:40

羅東羅莊大排 千株櫻花映綠水

2018-03-13 00:00

中樞植樹移師花蓮 打造首條生態廊道

2018-03-13 00:00

教育部接手後 海科館推2天1夜營隊 體驗價1099

2018-03-12 23:29

台東森林公園 斥資改善設施

2018-03-12 22:41

議長帶隊阻止黨中央提名宜蘭縣長 林錫耀：缺乏理由

2018-03-12 20:46

支付寶免花蓮商戶交易手續費 為期一年

2018-03-12 20:41

台東長濱國小義賣茂谷柑 捐助花蓮震災重建

2018-03-12 10:28

推銷「颱風的大禮」 第一屆五結青蒜節登場

2018-03-12 07:15
看更多

熱門文章

淡水人哭了！淡江大橋8度招標終於有人投標

2018-03-13 11:18

「魯冰花」古茶妹長大了 默默獻聲台北看守所

2018-03-13 14:50

三鶯線如沒動工？葉元之：我就把螺栓吞下去

2018-03-13 11:29

養蚊子7年的台灣船 終於快要開放參觀了

2018-03-13 08:55

自家整地未申請挨罰 14萬逼死山上老農

2018-03-13 14:46

有洋蔥！兒在花蓮騎單車意外亡 日籍父跨海捐款助震災

2018-03-13 15:59

買船沒得泊停 遊艇產業怎麼發展？

2018-03-13 00:41

延宕7年 國2「天空斷橋」月底動工

2018-03-12 23:20

睽違1甲子 台南西市場原來這麼美

2018-03-13 14:13

老將沈發惠退選交棒 超狂對手跑半馬登記

2018-03-13 12:27

影／自由車環台賽烏龍走錯路 龍潭警最先發現

2018-03-12 21:59

對苗縣內醫院沒有信心 鄉親近四成急診要求轉診

2018-03-13 19:03

S-365型直升機降落校園 紀念救難英雄林振興

2018-03-13 12:19

國2甲「天空斷橋」2K延宕7年 月底可望動工

2018-03-13 08:08

鳳山火車站8樓縮水變3樓？都發局：先通過核心工程

2018-03-13 13:01

教育部接手後 海科館推2天1夜營隊 體驗價1099

2018-03-12 23:29

首屆鳳梨酥馬拉松 讓你鳳梨酥吃到飽

2018-03-13 11:01

台南藍議員：賴清德都走了 國父為何不能歸位？

2018-03-13 17:16

遠雄大巨蛋可望復工？柯P：我想做一個ending

2018-03-13 19:53

是真的！南科園區 明春可望見螢火蟲閃亮飛舞

2018-03-13 07:19

228受難湯德章逝世71年 基進黨籲中正路改名德章大道

2018-03-13 13:14

台鐵台中新增5車站 預計10月底啟用

2018-03-13 16:25

霍夫曼投千億海水採礦 台中議員提醒：不要變成騙局

2018-03-13 14:39

台中市長送神犬罐頭 搜救犬20秒吃完

2018-03-13 09:45

港南景觀拱橋要拆 地方請命 呼籲改為三Ｄ彩繪情人橋

2018-03-12 23:16

迎曙光看夕照這裡最有料 住一晚更有fu

2018-03-13 07:53

李安爸是常客 台南「大使」餐廳熄燈

2018-03-13 00:09

江啟臣要求交代霍夫曼投資MOU 中市府：謹慎查證辦理

2018-03-13 14:05

阿里山達邦崩塌地 栽鄒族民俗植物復原坡地

2018-03-13 07:19

羅東羅莊大排 千株櫻花映綠水

2018-03-13 00:00

刷桃園市民卡 搭公車機捷優惠多

2018-03-13 08:59

一天來了2艘國際郵輪 高雄港熱鬧了

2018-03-13 18:35

中油桃園煉油廠何時遷？藍委批：行政院承諾跳票

2018-03-13 11:36

都更逼百年老榕遷移 護樹團體諷：植樹「劫」

2018-03-13 00:00

蒙娜麗莎微笑了 因為淡水警察幫她找回遺失的回憶

2018-03-13 11:49

影／江宏傑佳里推廣桌球 福原愛錄影祝福小球員

2018-03-13 14:43

柯P點名竹市發放敬老津貼 竹市社會處：沒有評論

2018-03-13 16:41

千億投資 黃健豪質疑台中市府合作的是空殼洗錢公司？

2018-03-13 14:39

高雄港招商 引資設遊艇碼頭

2018-03-13 16:29

延宕2年 宜蘭碧侯溫泉拚10月營運

2018-03-13 00:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top