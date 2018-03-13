版畫也藏電影彩蛋 細節令人會心一笑

2018-03-13 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



近年不管在電影、電視影集、電玩遊戲、或是電腦軟體中，時常能找到彩蛋的蹤跡。藝術家蘇智偉也在版畫作品中融入彩蛋設計，讓觀眾可以從他的畫中找到趣味，也形成與觀眾的良好互動。

蘇智偉投入木刻版畫創作十多年，取材於生活，以精湛刀工在木版上刻畫出民俗節慶、生活點滴、台灣風情等元素。每幅作品以粗細變化的線條，展現傳統書畫的儒雅，用黑白交錯的分佈，呈現東方的禪意，強烈又樸質的色彩，充份展現傳統民間用色特點。

蘇的作品巧妙帶入彩蛋設計，像是一幅神明遶境的版畫中，初看是一幅用色鮮明、刀工渾厚的版畫，但進一步細看，黑白交錯的田野中卻暗藏機關，刻上「TAIWAN、MIT」的字樣細節，這樣的細節，令人會心一笑。

他也善用文化差異表達趣味，像是在達悟族飛魚祭中使用飛魚取代文字，表達年年有魚，將漢文化的傳統俚語套用在原民文化的祭典中，除了畫面中直觀的明顯文化差異，更深一層表達的是豐衣足食。蘇智偉說，自己曾多次到蘭嶼旅遊，有感於當地文化中獨樹一格的美感，讓他相當著迷，不僅多次造訪，更有多幅作品以達悟族文化來創作。