推銷「颱風的大禮」 第一屆五結青蒜節登場

2018-03-12 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜，昨天五結鄉公所首度舉辦青蒜節，主打「蘭陽第一蒜」，希望能逐步自產自銷，打響品牌。圖／五結鄉公所提供 分享 facebook

許多人都知道三星有蔥，但鮮少人知道五結有蒜。宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜，過去多由大盤商收購銷往北部，昨天五結鄉公所首度舉辦青蒜節，主打「蘭陽第一蒜」，推出青蒜風味餐，希望能逐步自產自銷，打響品牌。

夏秋之際颱風季過後，雖然造成人財損失，但豐沛溪水重新翻動了蘭陽溪口的泥土，土壤養分含量增，加上海風吹拂的鹽霧，恰好為青蒜營造出最好的生長環境。

五結鄉錦草村一帶有20戶農戶種植青蒜已久，50公頃蒜田每年11月開始栽種，3個月後的農曆年前夕開始採收，正好趕上家戶團圓，成為年菜料理。

「我們這裡好吃的是蒜段」。錦草社區發展協會總幹事林旺金說，南部天氣熱雨水不如宜蘭多，種蒜多食用蒜頭，但宜蘭雨多青蒜長的好，蒜段反而好吃又賣得好，整株蔥翠如碧玉、白如凝脂，鮮甜可口，「儘管不如三星蔥知名，但從來不怕賣不出去。」

錦草社區發展協會與五結鄉公所今年首度舉辦青蒜節，昨天好天氣，吸引近百人體驗拔蒜、洗蒜、認識青蒜。錦草社區利用青蒜做出蒜香油雞、青蒜炒臘肉、魷魚螺肉蒜等滿桌料理，1桌3000元的「青蒜風味餐」，50桌早在2月開放預訂後就被訂購一空，昨天更是座無虛席。