親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

剩條內褲都要選！盤點屢敗屢戰、打死不退的選舉奇人

推銷「颱風的大禮」 第一屆五結青蒜節登場

2018-03-12 07:15聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜，昨天...
宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜，昨天五結鄉公所首度舉辦青蒜節，主打「蘭陽第一蒜」，希望能逐步自產自銷，打響品牌。圖／五結鄉公所提供
分享

許多人都知道三星有蔥，但鮮少人知道五結有蒜。宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜，過去多由大盤商收購銷往北部，昨天五結鄉公所首度舉辦青蒜節，主打「蘭陽第一蒜」，推出青蒜風味餐，希望能逐步自產自銷，打響品牌。

夏秋之際颱風季過後，雖然造成人財損失，但豐沛溪水重新翻動了蘭陽溪口的泥土，土壤養分含量增，加上海風吹拂的鹽霧，恰好為青蒜營造出最好的生長環境。

五結鄉錦草村一帶有20戶農戶種植青蒜已久，50公頃蒜田每年11月開始栽種，3個月後的農曆年前夕開始採收，正好趕上家戶團圓，成為年菜料理。

「我們這裡好吃的是蒜段」。錦草社區發展協會總幹事林旺金說，南部天氣熱雨水不如宜蘭多，種蒜多食用蒜頭，但宜蘭雨多青蒜長的好，蒜段反而好吃又賣得好，整株蔥翠如碧玉、白如凝脂，鮮甜可口，「儘管不如三星蔥知名，但從來不怕賣不出去。」

錦草社區發展協會與五結鄉公所今年首度舉辦青蒜節，昨天好天氣，吸引近百人體驗拔蒜、洗蒜、認識青蒜。錦草社區利用青蒜做出蒜香油雞、青蒜炒臘肉、魷魚螺肉蒜等滿桌料理，1桌3000元的「青蒜風味餐」，50桌早在2月開放預訂後就被訂購一空，昨天更是座無虛席。

林旺金說，宜蘭青蒜產量雖不比南部多，但整隻蒜都可以入菜，過去青蒜都由台北大盤商到場收購，這次為了自產自銷打響品牌整個社區「豁出去」，希望外界能認識五結這一份「颱風天的大禮」青蒜。

宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜，昨天...
宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜，昨天五結鄉公所首度舉辦青蒜節，主打「蘭陽第一蒜」，希望能逐步自產自銷，打響品牌。圖／五結鄉公所提供
分享
宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜，昨天...
宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜，昨天五結鄉公所首度舉辦青蒜節，主打「蘭陽第一蒜」，推出青蒜風味餐，希望能逐步自產自銷，打響品牌。記者張芮瑜／攝影
分享
宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜，昨天...
宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜，昨天五結鄉公所首度舉辦青蒜節，主打「蘭陽第一蒜」，希望能逐步自產自銷，打響品牌。圖／五結鄉公所提供
分享
宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜。記者...
宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜。記者張芮瑜／攝影
分享
宜蘭縣五結鄉錦草村的青蒜鮮甜可口，今年首度舉辦青蒜節打知名度。記者張芮瑜／攝影
宜蘭縣五結鄉錦草村的青蒜鮮甜可口，今年首度舉辦青蒜節打知名度。記者張芮瑜／攝影
分享
宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜，昨天...
宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜，昨天五結鄉公所首度舉辦青蒜節，推出青蒜風味餐，高朋滿座。圖／五結鄉公所提供
分享
宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜，昨天...
宜蘭縣五結鄉鄰近蘭陽溪口的錦草村，每年靠著颱風季過後的沃土養大50公頃青蒜，昨天五結鄉公所首度舉辦青蒜節，主打「蘭陽第一蒜」，希望能逐步自產自銷，打響品牌。圖／五結鄉公所提供
分享

相關新聞

基隆甩爛路王 孝二路加石灰抗酸雨

2018-03-12 00:24

花蓮忙拆危樓 趕清明迎客

2018-03-12 00:16

花蓮微電影上映 文青小旅行處處驚豔

2018-03-11 23:59

52甲濕地9成私有 宜縣府擬解編

2018-03-11 23:40

串聯國際地標 台東闢濱海綠廊

2018-03-11 23:13

植樹節前 陳定南好友驚爆當年爭取公園植樹的政治秘辛

2018-03-11 21:33

罰不怕！ 這漁船一月才越界拖網今又再犯

2018-03-11 20:50

不選縣長 陳金德縣政開講要再擴大辦20場！

2018-03-11 15:46

串聯自行車道 宜縣府砸5千萬改善冬山鄉老橋

2018-03-11 13:00

娃娃踢足球 台東公益盃足球賽歡樂滿場

2018-03-11 12:16

基隆要甩爛路王 孝二路率先試辦加石灰抗酸雨

2018-03-11 12:10

振興花蓮觀光 交通部擬投入2.17億元

2018-03-11 11:42

學生舞台劇 演出家庭衝突

2018-03-10 23:33

南迴增設測速器 違規年少萬件

2018-03-10 23:16

打造紅藜王國 台東盼中央補助

2018-03-10 22:54

初鹿枇杷節 上百斤搶購一空

2018-03-10 22:51
看更多

熱門文章

上任三年還債4百多億 柯P用世大運暗諷八年前花費高

2018-03-11 17:52

違章是否繳稅、繳了會合法嗎？ 稅捐處告訴你答案

2018-03-11 16:23

捕獲野生柯P 新竹網友瘋跑竹北夜市

2018-03-11 22:15

基隆要甩爛路王 孝二路率先試辦加石灰抗酸雨

2018-03-11 12:10

圖輯／崗山之眼夕陽美景 好迷人！

2018-03-11 18:57

陽明山吉野櫻、水仙盛開 杜鵑、海芋後續接棒

2018-03-11 08:49

16日拆除最後4戶 散步基隆田寮河可兜一圈了

2018-03-11 18:38

老師傅巧手修護岡山老屋 民眾看傻眼

2018-03-11 13:02

萌樣領角鴞1家5口住進來 啟文國小學童大驚奇

2018-03-11 08:48

罰不怕！ 這漁船一月才越界拖網今又再犯

2018-03-11 20:50

高雄捷運站周邊住宅詢問度高 巨蛋站咐近房價跌得最多

2018-03-11 16:39

不選縣長 陳金德縣政開講要再擴大辦20場！

2018-03-11 15:46

影／新竹縣2天31起墓地火警 消防員疲於奔命忙救火

2018-03-11 20:44

彰化和美汙染農地種樹 吳晟：自然淨化土地

2018-03-11 14:24

抗議春櫻季辦在日本神社 統促黨喊「鄭文燦下台」

2018-03-11 12:06

影／台灣燈會嘉義圓滿落幕 明年元宵屏東大鵬灣見

2018-03-11 23:21

自由車環台賽桃園明天開賽 市警局交管路線看這裡

2018-03-11 21:39

7天修好花蓮震壞水管 日本專家驚訝

2018-03-11 21:41

植樹節前 陳定南好友驚爆當年爭取公園植樹的政治秘辛

2018-03-11 21:33

80年前一場「神前婚」 當年的花童已成老奶奶

2018-03-11 16:21

柯文哲與徐欣瑩舉辦座談會 談新竹人３大痛苦

2018-03-11 17:19

受空姐媽影響 孫沛謙考上航空大學盼圓機長夢

2018-03-11 18:22

北市首例 「貓」音樂劇開演時 垃圾車不播音樂

2018-03-11 23:58

高雄輕軌入市中心衝擊交通？捷運局：依序、間隔施工

2018-03-11 23:17

台灣平地最老最大茄苳 中市花16億護樹動土

2018-03-11 12:17

住太陽能帳篷旅館 陳怡仁看到摩洛哥成功經驗

2018-03-11 15:14

除檯面上幾位大咖 嘉義市長參選人還有他

2018-03-11 18:37

台南老屋保存艱辛 官民協力路迢迢

2018-03-11 23:56

屏東今年最大就業博覽會 綠能成亮點

2018-03-11 13:03

太極門新春茶敘 林佳龍高舉光明劍誓除不公不義

2018-03-11 16:45

台灣國際遊艇展15日開幕 交通管制看這裡

2018-03-11 14:55

潮州5萬人口重鎮 電動車換電池得先到萬巒應急

2018-03-11 19:47

荒蕪30餘載重生 台南下營老屋活化創雙贏

2018-03-11 23:56

承襲父親專業 青年開創裝潢公司

2018-03-12 07:30

嘉市府立柱方位搞烏龍 差點再放錯一次

2018-03-11 21:40

時間不準、路線調整 桃園民眾枯等公車

2018-03-12 00:58

自由車環台賽明抵桃園 部分路段管制

2018-03-11 17:39

尿倒嗶除、連動安全針具...這些創意讓醫病更安全

2018-03-11 09:16

市長初選失利將轉戰市議員 顏純左謝票感謝支持

2018-03-11 23:02

桃園彩色海芋季美景吸客 假日車多周邊道路大塞車

2018-03-11 19:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top