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黑板樹淺根易斷 陳金德要換掉陳定南種的700棵

2018-03-07 08:28聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭運動公園中軸道的黑板樹高直寬闊，已是縣民印象，縣府正審慎考慮如何更換植栽。記...
宜蘭運動公園中軸道的黑板樹高直寬闊，已是縣民印象，縣府正審慎考慮如何更換植栽。記者戴永華/攝影
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宜蘭與羅東運動公園是前縣長陳定南的建設代表作，園區植栽看得出「陳定南風格」，兩公園共栽種700多株高聳的黑板樹，樹雖好看，但淺根易斷，代理縣長陳金德要改種其他樹種，其中牽涉宜蘭運動公園中軸線的高直景觀意象，須審慎評估樹種。

宜蘭運動公園27公頃、羅東運動公園46公頃，是縣內外民眾休閒度假好去處，尤其早年前縣長陳定南整建宜蘭運動公園時，要求種樹的橫縱向都要對齊，甚至用尺丈量，把一排排樹種得相當筆直，整齊畫一的植栽顯見陳定南式做事風格。

園區有數百棵黑板樹種了約30年，高聳成蔭，經常有民眾在樹下乘涼運動，但遇上颱風來襲，黑板樹的枝條脆弱，容易腰折，縣政府昨天召開縣務會議檢討更換。

縣府教育處表示，宜蘭運動公園有400多株黑板樹，大多位於中軸道，羅東運動公園有300多株黑板樹位於停車場附近與棒球場前，黑板樹非原生種，生長快速，木材鬆軟，枝條脆弱易斷，每年颱風來襲，樹倒又扶正，再次颱風再倒再扶正，惡性循環。

尤其淺根經常造成排水堵塞，樹株還會分泌有毒的白色乳汁，棉絮花粉容易讓人過敏。

縣政府挑了流蘇、青剛櫟、苦楝及水黃皮等原生樹種，代理縣長陳金德傾向苦楝，開枝型很適合宜蘭；但縣府建設處長林國民說，宜蘭運動公園中軸道寬闊筆直，搭配高聳的黑板樹，「高直的軸線概念」長年已是大家的印象，如果改採開枝型樹種，民眾印象中的美好會被改變，建議審慎評估。

陳金德表示，羅東運動公園換植栽比較沒問題，宜蘭運動公園中軸道要再考慮，決定成立專案小組討論如何換植栽，還提醒業務單位要跟民眾「說明清楚」。

宜蘭運動公園中軸道的黑板樹高直寬闊，已是縣民印象，縣府正審慎考慮如何更換植栽。記...
宜蘭運動公園中軸道的黑板樹高直寬闊，已是縣民印象，縣府正審慎考慮如何更換植栽。記者戴永華/攝影
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黑板樹陳金德颱風

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