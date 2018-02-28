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小Rima環島初體驗 送愛到花蓮

2018-02-28 16:25中央社 花蓮縣28日電

將過4歲生日的Rima跟著爸爸自行車環島來到花蓮，特地將她義賣所得1200元捐給花蓮市公所慈愛基金，花蓮市長魏嘉賢稱讚她勇氣十足，代表花蓮人感謝她對花蓮震災的關懷。

這是Rima第一次環島旅行，雖然受到氣候及旅途勞累而在環島過程中鬧情緒，但最終還是完成行程，並為自己留下永生難忘的回憶。

Rima跟著爸爸江在申26日傍晚到花蓮巿公所，將Rima義賣襪子的所得捐出來，當時已是下班時間，不過魏嘉賢還在公所內，看到自行車後拖了個小拖車覺得很好奇，詢問之後，才知道父女二人自行車環島傳愛到花蓮。

江在申說，女兒4歲前，特地為自己及女兒規劃探險行程，因為被港星郭富城微電影感動，也想給自己一個沉澱的時間。

在計畫都確定之後，不料花蓮發生強震，當時有朋友勸他們別貿然行動，要不就跳過花蓮的路程，幾經思考並在妻子與家人鼓勵下，Rima環島初體驗照原訂行程，且定調為「送愛到花蓮」。

Rima跟爸爸2月20日從台北出發，每天以100至300間不等的公里數，沿途行經苗栗、雲林、台南、屏東、台東等縣市，26日終於抵達終點站花蓮市。

江在申說，受到氣候與長途旅行影響，Rima不時鬧情緒哭鬧，但父女倆終究是熬過了，並且創造共同的回憶。

以7天的時間完成將近850公里的路程，魏嘉賢稱讚Rima非常勇敢，小小年紀就和爸爸一起完成探險的旅程，也肯定江在申為女兒規劃深具意義的探險之旅，不僅凝聚父女間的情感，也留下美好的回憶。

環島自行車魏嘉賢
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