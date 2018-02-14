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返鄉種有機菇 她伴癌父走完人生最後一哩路

2018-02-14 07:27聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

被譽為「山珍」之一的猴頭菇味道鮮美、營養價值高，但栽種困難，宜蘭31歲青農徐韋婷4年前返鄉照顧癌父，一手接下父親的黑木耳農場，不只嘗試種植猴頭菇更挑戰有機化，產品打出知名度供不應求，她笑說，今年總算能過個好年。

宜蘭純淨水質及多雨的氣候型態，符合菇蕈的生長條件，孕育出高品質的猴頭菇，過去最為人知的是棲蘭山森保處出產的猴頭菇，但其實溫度低、濕度高的冬山鄉大進村半山腰，青農徐韋婷自產自銷有機猴頭菇已4年。

徐韋婷原為台北的上班族，6年前獲知父親罹癌，讓她有了返鄉的念頭，從來沒有從農基礎的她，4年前決定回到宜蘭接手父親經營10年的黑木耳農場，一切從零開始，當時她才27歲。

「爸爸身體不好，猴頭菇養生，種有機的才值得。」徐韋婷之前在公部門做癌研究，最清楚菇類對身體的益處，年輕想挑戰的她，一開始就選擇最難種的猴頭菇和鮑魚菇，還要求全有機，要讓它們在父親的農場裡生根。

不只種植過程比一般蔬果還繁雜，菇類要有機，連種植所需的木屑、米糠、粉頭都要經過驗證；徐坦言，一開始父親對她放棄穩定工作返鄉的決定很反對，但隨著一步步地重新相處、磨合，父親看到寶貝女兒從農的決心，一點一滴傳授她菇蕈的栽培技術，父女倆彷彿回到兒時的相陪作伴，也一起扶持度過了父親人生的最後兩年，走完人生最後一哩路。

父親去年過世，但如今徐韋婷從栽培至銷售都已獨當一面，所生產的有機猴頭菇與黑木耳都是炙手可熱的優質商品，農場僅2分地，但她積極增加網路通路、在有機市集擺攤，在農曆年前農產幾乎已銷售一空，還供不應求。

黑木耳將父女連結在一起，徐韋婷經營的添丁養生黑木耳農場，「添丁」也是爸爸的名字，徐說，希望客人想吃黑木耳就會想到父親、想到添丁，這也是她當初從農的初衷。緊抓辦年貨的商機，農曆年是各商家業者最忙碌的時間，已經一連多年沒辦法回家過年的徐韋婷笑說，今年通路增加、年前貨清空，今年總算能過好年。

青農徐韋婷接手父親的黑木耳農場，種植出的有機黑木耳又大又好。圖／徐韋婷提供
青農徐韋婷接手父親的黑木耳農場，種植出的有機黑木耳又大又好。圖／徐韋婷提供
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宜蘭氣候潮濕多雨，半山腰氣溫低，很適合蕈菇類生長。圖／花蓮農改場提供
宜蘭氣候潮濕多雨，半山腰氣溫低，很適合蕈菇類生長。圖／花蓮農改場提供
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青農徐韋婷接手父親的黑木耳農場，種植出的有機黑木耳又大又好。圖／徐韋婷提供
青農徐韋婷接手父親的黑木耳農場，種植出的有機黑木耳又大又好。圖／徐韋婷提供
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宜蘭青農徐韋婷(左)種植出獨一無二的有機猴頭菇，花蓮農改場場長范美玲(右)也曾來...
宜蘭青農徐韋婷(左)種植出獨一無二的有機猴頭菇，花蓮農改場場長范美玲(右)也曾來探視交流。圖／花蓮農改場提供
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宜蘭青農徐韋婷與媽媽、哥哥一同接手爸爸的黑木耳農場，種植出獨一無二的有機黑木耳和...
宜蘭青農徐韋婷與媽媽、哥哥一同接手爸爸的黑木耳農場，種植出獨一無二的有機黑木耳和猴頭菇。圖／徐韋婷提供
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青農徐韋婷接手父親的黑木耳農場，種植出的有機黑木耳又大又好。圖／徐韋婷提供
青農徐韋婷接手父親的黑木耳農場，種植出的有機黑木耳又大又好。圖／徐韋婷提供
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