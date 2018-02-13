基隆東岸商場明天開幕 林右昌：安全沒問題

2018-02-13 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



即將在明天開幕的基隆市新亮點東岸複合式商場，市長林右昌行程排定今天11點去視察，卻在早上8點多傳出火警，幸好很快撲滅，這樣明天開幕安全沒問題嗎？面對質疑，林右昌說，安全本來就是OK，沒有問題。

消防局長陳龍輝說，是二樓的喬義思窯烤手作廚房悶燒，商場現場內的消防系統同步啟動，消防人員破門進入時，灑水系統已撲滅火勢，初步勘查，疑是廚房內一台二手冰箱基板電路異常引燃，商場消防設施2月9日全部檢驗通過，今天是突發個案。

林右昌表示，火災小插曲剛好驗證商場消防安全是沒有問題的，東岸商場整個設施和環境，市府同仁和他前前後後視察多次，這次進駐的店家是國內外知名業者，相信他們會用最高標準來維護自己品牌商譽，商場明天如期開幕，安全沒有問題。

頂樓建置的200公尺露天跑道也是商場的一大特色，因為基隆多雨，跑道鋪設很不順利，林右昌說，跑道最上層會是藍色，很漂亮，當初設計東岸商場有個很重要的目的，希望創造市民可以娛樂休閒的空間，所以頂樓是屬於市民的開放空間，就算不消費也可以上來。

東岸商場進駐的店家有NET，7-11，摩曼頓，寶雅， OWNDAYS，UA，日本すき家(SUKIYA 丼飯)。HAMAZUSHI (はま寿司)，丸龜，喬義思(義式餐廳)，湯姆熊(親子歡樂世界)，石 2 鍋，基隆食堂，莆田(米其林星級餐廳)等。