親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

BMW警車飆到時速223公里 看著超速保時捷揚長而去

另類賑災！暖警揮毫寫春聯義賣

2018-02-08 15:46聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

台東縣警察局成功分局勤務中心主任鄭世華寫了一手好書法，已經連續10年寫春聯除贈送給同仁外，也在市場義賣春聯，義賣款項都捐贈給關山聖十字植物人教養院、成功聖心幼兒園、養老院等，今年年前遇上花蓮大地震，鄭世華計畫在周日(11日)於池上火車站前，舉辦愛心送春聯活動，義賣全數所得將捐助花蓮賑災。

鄭世華還擔任台東縣書畫教育協會理事長， 親朋好友經常向他求字，10年來每逢農曆過年，他除了寫春聯送給警局同仁外，並在市場舉辦春聯義賣，義賣所得除捐助教養院、 育幼院和養老院，還有當地貧困家庭，獨居老人，愛心不人後。

台東縣警察局成功分局勤務中心主任鄭世華寫了一手好書法，已經連續10年寫春聯除贈送...
台東縣警察局成功分局勤務中心主任鄭世華寫了一手好書法，已經連續10年寫春聯除贈送給同仁外，也在市場義賣春聯，所得全捐出做公益。記者陳珮琦／翻攝
分享
台東縣警察局成功分局勤務中心主任鄭世華寫了一手好書法，已經連續10年寫春聯除贈送...
台東縣警察局成功分局勤務中心主任鄭世華寫了一手好書法，已經連續10年寫春聯除贈送給同仁外，也在市場義賣春聯，所得全捐出做公益。記者陳珮琦／翻攝
分享
台東縣警察局成功分局勤務中心主任鄭世華將於周日舉行春聯義賣，所得全數捐助花蓮賑災...
台東縣警察局成功分局勤務中心主任鄭世華將於周日舉行春聯義賣，所得全數捐助花蓮賑災。記者陳珮琦／翻攝
分享

義賣春聯台東
整理包 / 花蓮強震驚魂 這一夜發生什麼事

相關新聞

遇強震休館1天 花蓮遠百、愛買陸續恢復營業

2018-02-08 11:50

愛買花蓮店8日恢復營業 防災商品專區熱銷

2018-02-08 10:26

超溫暖！宜蘭青年災區免費供應早餐給救難人員

2018-02-08 10:02

獨一無二的家具展！ 130件宜蘭椅排排站

2018-02-08 09:57

花蓮強震盡心力 世界健身投入賑災

2018-02-08 09:26

金玉滿堂鍋 幫老人加鈣

2018-02-08 00:15

國五App報路況 春節深夜免收費

2018-02-07 23:03

二信高中環保餐具勇奪泰國發明展金牌 可殺菌還有照明

2018-02-07 20:45

萬能科大「輸出」電競經驗助高職成功辦比賽

2018-02-07 19:22

花蓮加油！為震災集氣 宜蘭縣府取消歲末聯歡晚會

2018-02-07 16:01

萬能科大支援花蓮電競大賽團隊返校 慶幸沒住統帥

2018-02-07 12:10

基隆救援隊周三上午帶生命深測器 出發到花蓮救災

2018-02-07 10:49
看更多

熱門文章

柯文哲：都更一坪換一坪加車位 別幻想不花一毛錢

2018-02-08 12:18

花蓮大地震影響 桃園龜山自強橋面竟然也裂了

2018-02-07 17:44

協助災區重建 西螺福興宮除夕高空煙火秀取消

2018-02-07 20:48

母親臥床不醒 清寒新住民之子特殊選材上台大

2018-02-07 17:44

3票罷免鄉代女主席！台東自治史上第一遭

2018-02-08 12:09

影／再見！高市站前公車轉運站 深夜熄燈走入歷史

2018-02-08 10:51

小心隱形殺手 苗栗一夜一氧化碳中毒14人

2018-02-08 09:58

改善龍鳳漁港假日塞車難題 龍江街將拓寬為4線道

2018-02-07 17:46

網友傻問沒東西餵蝸怎辦 竹網友獻計「買米粉、貢丸」

2018-02-07 21:56

小心荷包失血！台29線旗山圓潭超速照相機將啟用

2018-02-08 07:13

長輩冒低溫排隊買蛋捲賺工錢 電動車大軍也出動

2018-02-07 20:39

高雄公車轉運站熄燈 走入歷史

2018-02-08 00:09

不一樣的返鄉… 跑回家過年

2018-02-07 23:35

酒窖因地震一夜損失上百萬 祭出秘密武器防震

2018-02-07 17:52

幫助在地子弟 紫南宮求金、吃丁酒寫下台灣傳奇

2018-02-08 12:26

苗栗好無聊?「春遊苗栗」要你知道苗栗「非常好尞」

2018-02-07 19:14

新北防震 老屋健檢補強一條龍

2018-02-08 00:41

聞震色變！高雄建築體檢已有三千多棟

2018-02-08 11:15

地震頻傳 丁守中：替北市40萬戶老舊公寓擔心

2018-02-07 18:01

好消息！台南下營市場5月完工

2018-02-07 19:24

台糖斥資6.8億興建綠能豬場 潘孟安形容「百感交集」

2018-02-08 12:23

冷！長輩排隊買蛋捲賺餐費

2018-02-07 22:36

龍鳳漁港防塞 拓路擬雙管齊下

2018-02-08 00:11

超溫暖！宜蘭青年災區免費供應早餐給救難人員

2018-02-08 10:02

影／喪家才能丟垃圾! 桃園這里氣到貼這告示

2018-02-07 17:42

因應M503 金門春節首開4波加班機

2018-02-07 20:04

買年貨看嘉 「2018嘉義市有狗讚！」

2018-02-07 21:04

馬英九手寫春聯屏東也可索取 限量500張

2018-02-07 17:01

震怕了！江啟臣：重編前瞻預算全面補強校舍老建物

2018-02-08 13:49

發粿不肯發？老師傅沒說的禁忌

2018-02-08 14:25

1棟也沒拆 列管海砂屋 北市重建牛步

2018-02-07 23:19

竹縣警力補足 新湖分局最快6月啟用

2018-02-08 00:11

春遊苗栗好山好水 好無聊變非常好「尞」

2018-02-08 00:11

春節垃圾收運 六都只有台中不打烊

2018-02-08 09:09

朱立倫視察淡海輕軌 工程年底如期完工

2018-02-07 19:40

外部滿意度調查：北市府政策反覆 邊做邊修

2018-02-07 23:09

國發會設計的專屬圖騰 東港特色紅包袋亮相

2018-02-07 19:30

影/台南東山碧軒寺迎佛祖暨遶境廟會熱鬧滾滾

2018-02-08 09:57

2018台灣燈會交通完整攻略曝光 快樂來嘉賞燈

2018-02-07 18:13

二信高中環保餐具勇奪泰國發明展金牌 可殺菌還有照明

2018-02-07 20:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top