雪中送炭 鉅烽公司送萬片看護墊給脊髓損傷病友

2018-02-03 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣脊髓損傷福利協進會許多會員因傷癱瘓，行動不便，看護墊是每天一定會用到的必需品，也是一筆不小的生活開支。鉅烽工程技術顧問公司董事長鍾東宏與睿鋐營造董事長林宸睿友人，集資購買80大箱看護墊，今天捐贈給協進會傷友。

花蓮縣脊髓損傷福利協進會今天舉辦會員大會，鍾東宏與林宸睿連袂出席，捐贈看護墊；香港髮舍也出動義剪，還捐款給協進會，出錢也出力，在寒冬中更顯溫暖。

鍾東宏是青年創業，長期關懷弱勢助公益，公司成立滿4年，前兩年分別認養家扶清寒兒童、認捐新城鄉路燈費用；去年透過媒體得知尿布是脊髓損傷病友的沉重負擔，甚至有人將尿布剪半可以多用一次，或者紙尿布用過清洗曬乾再用，相當心疼，採買30大箱近萬片尿布，送給協進會。

今年他再度送愛，身邊友人得知他的善舉，大受感動，也紛紛響應，包括林宸睿及退休、現任公務員、學校老師等共14人，集結眾人之力，採購80箱近萬片看護墊，送給脊髓傷友。

鍾東宏說，他的丈母娘曾經服務於立心基金會，見過丈母娘親手抱起脊髓損傷的病人、腦麻的孩童，幫他們洗澡、復健護理，也知道脊髓損傷因往往造成病人重大傷殘，無論醫療或復健，病人、及家屬所要面對的問題及困難特別多，因此利用花蓮縣脊髓損傷福利協進會召開會員大會的同時，捐贈一批物資，希望幫助更多的會員，也祝所有會員新年快樂。