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雪中送炭 鉅烽公司送萬片看護墊給脊髓損傷病友

2018-02-03 12:19聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣脊髓損傷福利協進會許多會員因傷癱瘓，行動不便，看護墊是每天一定會用到的必需品，也是一筆不小的生活開支。鉅烽工程技術顧問公司董事長鍾東宏與睿鋐營造董事長林宸睿友人，集資購買80大箱看護墊，今天捐贈給協進會傷友。

花蓮縣脊髓損傷福利協進會今天舉辦會員大會，鍾東宏與林宸睿連袂出席，捐贈看護墊；香港髮舍也出動義剪，還捐款給協進會，出錢也出力，在寒冬中更顯溫暖。

鍾東宏是青年創業，長期關懷弱勢助公益，公司成立滿4年，前兩年分別認養家扶清寒兒童、認捐新城鄉路燈費用；去年透過媒體得知尿布是脊髓損傷病友的沉重負擔，甚至有人將尿布剪半可以多用一次，或者紙尿布用過清洗曬乾再用，相當心疼，採買30大箱近萬片尿布，送給協進會。

今年他再度送愛，身邊友人得知他的善舉，大受感動，也紛紛響應，包括林宸睿及退休、現任公務員、學校老師等共14人，集結眾人之力，採購80箱近萬片看護墊，送給脊髓傷友。

鍾東宏說，他的丈母娘曾經服務於立心基金會，見過丈母娘親手抱起脊髓損傷的病人、腦麻的孩童，幫他們洗澡、復健護理，也知道脊髓損傷因往往造成病人重大傷殘，無論醫療或復健，病人、及家屬所要面對的問題及困難特別多，因此利用花蓮縣脊髓損傷福利協進會召開會員大會的同時，捐贈一批物資，希望幫助更多的會員，也祝所有會員新年快樂。

協進會常務理事彭儀珠說，尿布和看護墊都是脊髓傷友每天一定會用到的物品，尿布已有善心人士捐贈，今天再獲得這批看護墊，對會員都如雪中送炭，很感謝各界愛心。

花蓮鉅烽公司董事長鍾東宏（右二）、睿鋐營造董事長林宸睿等人攜手送愛，捐贈傷友急需...
花蓮鉅烽公司董事長鍾東宏（右二）、睿鋐營造董事長林宸睿等人攜手送愛，捐贈傷友急需的看護墊給花蓮脊髓損傷福利協進會。記者王燕華／攝影
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花蓮脊髓損傷福利協進會昨辦會員大會，香港髮舍也到場義剪並捐款。記者王燕華／攝影
花蓮脊髓損傷福利協進會昨辦會員大會，香港髮舍也到場義剪並捐款。記者王燕華／攝影
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花蓮鉅烽公司董事長鍾東宏連續兩年送愛到花蓮脊髓損傷福利協進會。記者王燕華／攝影
花蓮鉅烽公司董事長鍾東宏連續兩年送愛到花蓮脊髓損傷福利協進會。記者王燕華／攝影
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