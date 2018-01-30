翱翔花東不是夢 寒假輕航機班開訓

2018-01-30 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



花蓮縣航空協會與大漢學院首度在寒假期間舉辦「假日輕航機飛行班」。圖／大漢學院提供 分享 facebook 學成後安排飛行體驗，帶領學子飛上青天欣賞花東縱谷如畫風景。圖／大漢學院提供 分享 facebook 花蓮縣航空協會與大漢學院首度在寒假期間舉辦「假日輕航機飛行班」，推出36小時學科及2架次同乘術科飛行，帶領民眾展翅高飛，體驗低空翱翔，俯瞰花東縱谷美景，昨天開課首日，共有23名學員報名參加。

近年戶外極限運動愈趨風潮，大漢技術學院與花蓮縣航空協會，自今年寒暑假起開辦輕航機飛行營隊，由飛行機教練陶乃俠團隊擔任指導，進行36小時基礎學科及飛行體驗。

昨天的開學日教學內容以基本基礎知識為主，首屆共有23名學員報名參加，不乏有大學生或上班族，年齡大多落在40歲上下。陳姓學員說，一直很嚮往能自己駕馭輕航機，知道有這飛行班，毫不猶豫的就報名了。

訓練內容除了輕航機控制及引擎動力系統介紹與維護、基本無線電術語、氣象學、飛機儀表判讀、飛行準備與檢查作業程序等基礎訓練，學成後安排2架次共乘飛行體驗，從馬太鞍起飛帶領學子飛上青天在500英尺低空翱翔，欣賞花東縱谷如畫風景。

花蓮縣航協理事、大漢學院學務處長彭興讓指出，在民航法規定下，花東是全台21處可合法飛航空間中最遼闊的空域，從花蓮壽豐溪以南至台東鹿寮溪以北，東以海岸線，西至中央山脈為界，透過培訓讓更多民眾享受飛行的樂趣，並掌握優良飛安知識。

預計暑假將會開2梯次，每期營隊設上限為 60 名學員，這次沒有報到名的民眾，可以把握暑假輕航機飛行班的招生。