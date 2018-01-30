水資源特別稅創先例 企業反彈提建言

2018-01-30 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



宜蘭縣府月前宣布開先例課徵水資源特別稅，對工業、建築工程用水徵稅，以價制量達到節水、保護環境目的，昨天舉辦草案說明會，企業主砲聲隆隆，認為地方課稅未來恐將與水利署的耗水費重疊，縣府表示，兩者用途不同，並不衝突。

考量資源耗竭與地層下陷的社會成本，宜蘭縣代理縣長陳金德上任後，決議落實課徵水資源特別稅，訂定自治條例先就工業用水及建築工程施工用水課徵特別稅，稅收將納入年度預算辦理，以價制量，進而減少抽取。

宜縣府地方稅務局擬定草案，昨天下午召開說明會，有不少與會企業代表反彈，地稅局長劉富美解釋，水資源特別稅並非無預警，事實上，縣內討論研商已有5年之久，當時因水利署有意制定耗水費，宜蘭的水資源特別稅才延宕，但5年過後耗水費仍沒動靜，宜縣府才會出招。

在宜蘭設廠的企業東碱股份有限公司吐怨言，認為宜蘭多雨，考量水資源豐富才會來這邊設廠，但怎知卻被課稅，「一開始就收這麼重，對廠商負擔增加，國際同業擴廠多，台幣升值、外銷艱困，已經是企業難題，如今又被收特別稅增加廠商成本，非常心痛。」

台化股份有限公司則表示，宜蘭沒有水庫水源，水質不穩定，廠內工業用水用於冷卻機器，是充分利用水資源，自己安裝了抽水、淨水設備已是一筆開銷，對於再被課稅無法接受，「且用水有付費給水利會和水公司，再被課稅，不是形同一隻牛被剝兩層皮？」

宜蘭工業會則建議，希望能有一年緩衝期，讓廠商做準備投資水的回收設備，也提議，水公司都有獎勵節水措施，縣府是否也能比照，若因課稅使得企業節約用水，對企業可給予補助獎勵。

對此劉富美解釋，水利署耗水費是規費，即賣水的費用，但宜蘭縣政府依宜蘭稅法通則課稅，是針對「抽取行為」課稅，即行為稅，跟一般規費不同、不衝突；課稅沒辦法抽一次課一次，才會依抽取量當作特別稅的計算基礎。