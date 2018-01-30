親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

責我機關未予核准 廈航宣布取消70班兩岸春節加班機

女大生零下40度只穿短裙出門 雙腿凍傷紫成一大片

水資源特別稅創先例 企業反彈提建言

2018-01-30 09:06聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

宜蘭縣府月前宣布開先例課徵水資源特別稅，對工業、建築工程用水徵稅，以價制量達到節水、保護環境目的，昨天舉辦草案說明會，企業主砲聲隆隆，認為地方課稅未來恐將與水利署的耗水費重疊，縣府表示，兩者用途不同，並不衝突。

考量資源耗竭與地層下陷的社會成本，宜蘭縣代理縣長陳金德上任後，決議落實課徵水資源特別稅，訂定自治條例先就工業用水及建築工程施工用水課徵特別稅，稅收將納入年度預算辦理，以價制量，進而減少抽取。

宜縣府地方稅務局擬定草案，昨天下午召開說明會，有不少與會企業代表反彈，地稅局長劉富美解釋，水資源特別稅並非無預警，事實上，縣內討論研商已有5年之久，當時因水利署有意制定耗水費，宜蘭的水資源特別稅才延宕，但5年過後耗水費仍沒動靜，宜縣府才會出招。

在宜蘭設廠的企業東碱股份有限公司吐怨言，認為宜蘭多雨，考量水資源豐富才會來這邊設廠，但怎知卻被課稅，「一開始就收這麼重，對廠商負擔增加，國際同業擴廠多，台幣升值、外銷艱困，已經是企業難題，如今又被收特別稅增加廠商成本，非常心痛。」

台化股份有限公司則表示，宜蘭沒有水庫水源，水質不穩定，廠內工業用水用於冷卻機器，是充分利用水資源，自己安裝了抽水、淨水設備已是一筆開銷，對於再被課稅無法接受，「且用水有付費給水利會和水公司，再被課稅，不是形同一隻牛被剝兩層皮？」

宜蘭工業會則建議，希望能有一年緩衝期，讓廠商做準備投資水的回收設備，也提議，水公司都有獎勵節水措施，縣府是否也能比照，若因課稅使得企業節約用水，對企業可給予補助獎勵。

對此劉富美解釋，水利署耗水費是規費，即賣水的費用，但宜蘭縣政府依宜蘭稅法通則課稅，是針對「抽取行為」課稅，即行為稅，跟一般規費不同、不衝突；課稅沒辦法抽一次課一次，才會依抽取量當作特別稅的計算基礎。

劉富美說，有關節水獎勵、一年緩衝期等相關意見都會納入參考，未來草案會進入縣政會議、議會討論審議，至於若耗水費上路後是否會與特別稅強碰，屆時也一併討論。

有企業考量宜蘭多雨、水資源豐富，才選擇宜蘭設廠，對於將被課水稅無法苟同。圖／本報...
有企業考量宜蘭多雨、水資源豐富，才選擇宜蘭設廠，對於將被課水稅無法苟同。圖／本報資料照片
分享
宜蘭縣府月前宣布開先例課徵水資源特別稅，對工業、建築工程用水徵稅，以價制量達到節...
宜蘭縣府月前宣布開先例課徵水資源特別稅，對工業、建築工程用水徵稅，以價制量達到節水、保護環境目的。圖／本報資料照片
分享

水資源水利署地層下陷
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

翱翔花東不是夢 寒假輕航機班開訓

2018-01-30 09:53

春節自強號 無座票8折優惠

2018-01-29 23:44

免換底片 基隆測速器拍更凶

2018-01-29 23:35

宜蘭擬徵「水資源特別稅」 草案最快3月出爐

2018-01-29 21:48

花東民眾返鄉團圓一票難求 還有2次搶票機會快把握

2018-01-29 17:25

影／空拍蘇花改影片讓人泛淚 場景有如看見台灣

2018-01-29 14:09

後埤總幹事5年9個計畫築夢 拼出壯圍最美後花園

2018-01-29 12:34

好險！無醫村義診老翁突昏倒 還好有醫師立急救

2018-01-29 09:06

注意單線道、低速限 蘇花改恐會像「灌香腸」

2018-01-29 09:04

花蓮吉安鄉長超熱門 5人表態參選

2018-01-29 07:26

浪漫時尚婚禮小物搞大創意 讓人想婚了

2018-01-29 06:03

台東500份愛心便當 1小時領光

2018-01-28 23:41

國五、蘇花公路、蘇花改 跨單位整合路況 智慧抗塞！

2018-01-28 23:40

紀念碑高牆已拆 太平輪罹難家屬 追思父親

2018-01-28 23:17
看更多

熱門文章

館長愛犬咬斷美編手指 霸氣補償方案讓網友好羨慕

2018-01-29 20:35

影／空拍蘇花改影片讓人泛淚 場景有如看見台灣

2018-01-29 14:09

徐鴻志病逝吳敦義弔唁 基隆桃園市長人選協調

2018-01-29 18:00

余筱萍要介紹余祥銓給吳沛憶 吳：我是他的菜嗎

2018-01-30 09:50

柑橘滯銷 「我連採收成本都付不了」

2018-01-30 00:37

藍委建議憑身分證看花博？ 林佳龍批「荒謬又幼稚」

2018-01-29 11:18

不滿媒體爆料 柯P對記者祭出「封殺令」

2018-01-29 18:50

一生都是運動家精神 屏東縣議員許天賜過世

2018-01-29 16:46

彰化又2場肉鴨場 染禽流感

2018-01-29 17:41

苗栗縣校園老樹 日本教授好羨慕

2018-01-29 17:58

婦人帶女兒搭便車無人理 攔車背後有心酸故事

2018-01-29 14:03

率全國捷運之先 高捷推QRcode通關

2018-01-29 11:57

綠營參選人轟 競選海報打「小英栽培」是作弊

2018-01-29 22:39

柯文哲參訪荷蘭居家照護 妙答機器人

2018-01-30 09:02

桃園市3年內 要清理900公里天空線纜蜘蛛網

2018-01-29 16:19

尚青海鮮 七股七寶尾牙宴明訂桌限量50桌

2018-01-29 19:54

清水岩寺茶花綻放迎新年 除夕夜千人守歲送紅包

2018-01-29 14:12

張花冠宣傳台灣燈會豁出去 扮恐龍又跳抖肩舞

2018-01-29 22:44

林口警分局成立 朱立倫：治安、交通、為民服務須提升

2018-01-29 12:35

嘉市府提覆議叩關 結果知難而退自行撤回

2018-01-29 11:54

花東民眾返鄉團圓一票難求 還有2次搶票機會快把握

2018-01-29 17:25

免換底片 基隆測速器拍更凶

2018-01-29 23:35

要回天際線 桃清纜線百公里路

2018-01-29 23:16

沒地 移植易死 樹木銀行退場

2018-01-30 00:03

藍營：持身分證看花博省大錢免洩個資 林佳龍：荒謬幼稚

2018-01-29 19:43

國民黨雲林縣黨部舉薦張麗善 盼重現藍天

2018-01-29 17:05

雙北協商捷運兒童卡 北捷堅持專卡專用

2018-01-29 21:27

月世界山頭被剷掉 里長上午靜坐台南市府門口

2018-01-30 10:38

「黑琵餅」與眾不同 茄萣50年餅舖走文創風

2018-01-30 06:02

故宮南院特展國寶151件 郎世寧十駿犬亮相

2018-01-29 23:59

捷運兒童卡協調破局 新北限期2月底前實施

2018-01-29 20:55

宜蘭擬徵「水資源特別稅」 草案最快3月出爐

2018-01-29 21:48

台北市長選戰 柯文哲揚言：將降低選舉費用

2018-01-29 19:42

李進勇感性吹曲緬懷鄧麗君 粉絲超感動

2018-01-29 17:57

綠營嘉縣長初選 張明達加碼保母費爭取年輕族群

2018-01-29 16:01

戴振耀過世 張豪澤為農民發聲要選市議員

2018-01-29 14:12

走趟鍾理和林生祥詩人步道 漫步時光隧道過往雲煙

2018-01-30 06:00

後埤總幹事5年9個計畫築夢 拼出壯圍最美後花園

2018-01-29 12:34

流感疫情來襲 高市啟動166基層診所開設周日門診

2018-01-30 07:28

與一卡通合作 台南佳里子龍廟推電子香火

2018-01-29 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top