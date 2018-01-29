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好險！無醫村義診老翁突昏倒 還好有醫師立急救

2018-01-29 09:06聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

國民黨花蓮縣黨部邀集花蓮縣醫師公會與藥師公會共同試辦「無醫村」的義診服務，昨天選...
國民黨花蓮縣黨部邀集花蓮縣醫師公會與藥師公會共同試辦「無醫村」的義診服務，昨天選在吉安鄉永興村社區活動中心作為首站。記者徐庭揚／攝影
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國民黨花蓮縣黨部邀集花蓮縣醫師公會與藥師公會共同試辦「無醫村」的義診服務，昨天選在吉安鄉永興村社區活動中心作為首站。看診期間，一名80歲的邱姓獨居老翁，也因身體不適昏倒，所幸現場醫師緊急處理，隨即送救護車轉往署立花蓮醫院急診，現場民眾直呼「好加在！」更豎起大拇指說，「有您們真好」。

永興村長陳源忠，以及國民黨吉安鄉黨部的黨工也一起捲起袖子，引導、攙扶行動不便的民眾就診，立委徐榛蔚也到場關心。一整個下午的義診活動，約有40多名民眾來看診，其中最多民眾來看感冒拿藥。國民黨花蓮縣黨部主委同時也是花蓮縣醫師公會理事長鄒永宏也提醒，現在是流感高峰期，由於傳染性強，對於幼童、老人等抵抗力較弱，或有心臟、腎臟、肺部重大疾病者更須特別注意。

鄒永宏表示，所謂的「無醫村」，就是當地村落沒有執業的醫師，像吉安鄉有11個村是沒有診所，因此首次也選擇在吉安鄉辦理，未來也將持續選在週末時間到偏鄕的「無醫村」辦理義診服務，方便民眾就近看診，也藉此照顧更多民眾的健康。

這次參與義診的醫師有戴啟邗、黃啟嘉、江躍辰、蔡興治、何裕鈞，以及花蓮縣藥師公會新任理事長林憶君與藥師林啟一、趙瑞平、黃俊仁、黃任成，還有護理師公會的護理師團隊，都是在鄒永宏的號召下，抱持著回饋與奉獻的心來共襄盛舉。

鄒永宏說，而義診活動不僅要照顧民眾的健康，更盼能藉著参與者的善念和人與人之間的互動來「醫心」，促進社會的和諧。

國民黨花蓮縣黨部主委同時也是花蓮縣醫師公會理事長鄒永宏(左)號召花蓮醫師到吉安鄉...
國民黨花蓮縣黨部主委同時也是花蓮縣醫師公會理事長鄒永宏(左)號召花蓮醫師到吉安鄉「無醫村」義診。記者徐庭揚／攝影
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