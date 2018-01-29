注意單線道、低速限 蘇花改恐會像「灌香腸」

2018-01-29 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張芮瑜 ╱即時報導



蘇花改蘇澳到東澳段通車後，東澳端(幸福水泥廠附近)有一處塞車熱點。製圖／張芮瑜 分享 facebook

將於2月5日通車的蘇花公路改善工程(蘇花改)蘇澳至東澳段，全線時速60公里且為單線道，地方擔憂南北兩入口蘇港路和東澳市區可能是塞車熱點，宜蘭縣代理縣長陳金德就曾當面向交通部長賀陳旦建言，進蘇花改恐會像「灌香腸」，造成蘇澳大塞車。

全線9.7公里的蘇澳至東澳段，雖然比起舊蘇花公路還筆直平順，但限速60公里，初期通車就遇上春節連假，加上用路人嘗鮮心態，前往花東遊客可能從雪隧一路塞到蘇花改，尤以蘇澳首當其衝。

從國道五號下蘇澳交流道後，公路總局引導用路人去回程分流，去程走台9線至蘇港路，回程則走台2戊線至國道五號；至於速度慢的大貨車和大客車，由於初期還無法使用蘇花改，公路總局引導大車走台2線往舊蘇花入口，將蘇澳地區分成三線，避免雍塞。

但地方人士分析，進入蘇港路前，南來北往頻繁的箕山橋匯流點是可能的塞車熱點之一，該X型路段採三段式紅綠燈，外來遊客不熟號誌，容易停頓或誤闖。

從台北欲赴花東旅客走國五長途行駛，多半會選擇熱鬧的蘇澳市區如廁、停留休息再上路，但蘇澳市區也是單線道，路幅不寬，汽機車行人並行，若加上違停車輛，從市區到白米橋恐怕也是動彈不得。

蘇澳鎮民代表吳慶賢認為，大型車走蘇花公路，小型車走蘇花改，到東澳端時大小車流匯集一起，容易成為瓶頸，未來東澳到南澳段應該納入蘇花改闢建隧道，才是根本解決之道。