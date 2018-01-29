注意單線道、低速限 蘇花改恐會像「灌香腸」
將於2月5日通車的蘇花公路改善工程(蘇花改)蘇澳至東澳段，全線時速60公里且為單線道，地方擔憂南北兩入口蘇港路和東澳市區可能是塞車熱點，宜蘭縣代理縣長陳金德就曾當面向交通部長賀陳旦建言，進蘇花改恐會像「灌香腸」，造成蘇澳大塞車。
全線9.7公里的蘇澳至東澳段，雖然比起舊蘇花公路還筆直平順，但限速60公里，初期通車就遇上春節連假，加上用路人嘗鮮心態，前往花東遊客可能從雪隧一路塞到蘇花改，尤以蘇澳首當其衝。
從國道五號下蘇澳交流道後，公路總局引導用路人去回程分流，去程走台9線至蘇港路，回程則走台2戊線至國道五號；至於速度慢的大貨車和大客車，由於初期還無法使用蘇花改，公路總局引導大車走台2線往舊蘇花入口，將蘇澳地區分成三線，避免雍塞。
但地方人士分析，進入蘇港路前，南來北往頻繁的箕山橋匯流點是可能的塞車熱點之一，該X型路段採三段式紅綠燈，外來遊客不熟號誌，容易停頓或誤闖。
從台北欲赴花東旅客走國五長途行駛，多半會選擇熱鬧的蘇澳市區如廁、停留休息再上路，但蘇澳市區也是單線道，路幅不寬，汽機車行人並行，若加上違停車輛，從市區到白米橋恐怕也是動彈不得。
蘇澳鎮民代表吳慶賢認為，大型車走蘇花公路，小型車走蘇花改，到東澳端時大小車流匯集一起，容易成為瓶頸，未來東澳到南澳段應該納入蘇花改闢建隧道，才是根本解決之道。
因應連假車流，警方嚴備，蘇澳警分局表示，通車初期警方將加強取締蘇澳市區的併排停車、排隊插隊等違規，人力舉證若查獲違規，可處600至1800元罰鍰。警方表示，將編排24小時專責警力及納入派出所巡邏線，保安隊及交通隊支援，增加巡邏密度見警率。
留言