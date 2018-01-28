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西班牙製琴師來台親授 國產木材製作專屬吉他

2018-01-28 08:04聯合報 記者羅建旺╱即時報導

林務局羅東林區管理處昨天開辦手作木製吉他研習班。圖／羅東林區管理處提供
林務局羅東林區管理處昨天開辦手作木製吉他研習班。圖／羅東林區管理處提供
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手作木工吉他夯，林務局羅東林區管理處昨天開班授課，由西班牙製琴師親授，預計9天課程，教學員利用國產木材，研製自己專屬的吉他，也透過國產木材好品質，展現工藝魅力。

林務局羅東林區管理處推廣國產材多元利用，今年首度與昆儀實業公司合作，開辦「相思實木手工烏克麗麗工作坊」，引發熱潮，因詢問度相當高，羅東林區管理處及昆儀實業公司加碼，昨天再開辦為期9天的手做吉他課。

羅東林管處指出，「西班牙傳統手工吉他製作」利用國產的相思樹為材料，因為質材與色澤外觀，具備有古典吉他樂界高級材「黑檀木」的視覺效果，再搭配國產材桃花心木，製作琴頸，音色優美宏亮，是製作成高級古典吉他的優質國產材料。

吉他製作則聘請西班牙籍國際製琴名師Adolfo親授，安排課程有古典吉他的製作觀念與實務，為期9天，相關課程到2月4日，學員將可完成自己的手作吉他，製琴名師Adolfo將親筆簽名。

羅東林區管理處指出，全世界各國森林經營趨勢，是合理經營使用人工林，管理處推廣國產木材地產地消，可以減少木材使用的碳足跡，更有利人工林相更新，促進森林生態健全及永續，開辦工作坊方式，可以讓民眾親身體驗國產材的優良性能。

除手作吉他外，林區管理處在2月5日與中華林產事業協會、台大實驗林管理處合辦國產材小椅凳DIY。

西班牙台大

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