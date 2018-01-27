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台東1500輛oBike悄悄消失？業者：進廠保養

2018-01-27 07:50聯合報 記者尤聰光╱即時報導

共享單車oBike去年4月引進台東，從原本400台增加到1500台，不僅引起蔚為...
共享單車oBike去年4月引進台東，從原本400台增加到1500台，不僅引起蔚為風潮，也增添新鮮感。圖／報系資料照
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共享單車oBike近來在台東景點區域幾乎不見蹤跡？有民眾猜測可能是停放亂象，加上台東幅員遼闊，遺失或損壞率高，業者悄悄把oBike回收起來，甚至外傳撤除台東營運？不過，業者澄清表示，因旅遊淡季，趁空檔把單車回收起來進行維修整理，減少不必要的資源成本浪費，仍持續正常營運中。

oBike業者表示，配合旅遊淡季的期間，確實近期都在進行單車回收進廠維修保養的工作，一方面減少不必要的資源成本浪費，另一方面保持單車的最佳使用狀態，並沒有外傳悄悄撤除營運的狀況；事實上，針對使用率不佳的景點，也做同一的調整，把單車移往平時使用較頻繁的區域，才會造成民眾誤解，以為oBike都不見了。

共享單車oBike去年4月引進台東，從原本400台增加到1500台，不僅蔚為風潮，也增添新鮮感；不過，事隔不到1年，近來有民眾發現市區內或其他景點地區看不到oBike蹤影，引來諸多揣測，有人說可能是停放亂象，加上台東幅員遼闊，遺失或損壞率高，業者悄悄把oBike回收起來；但也有人表示，遊客數減少，承租使用不高，才會開始把單車收起來。

業者強調，為減少單車遺失率，公司去年已著手研發最新的定位系統，未來每台單車都將有定位，無論騎到那裡，都會受到監控管理，同時也方便工作人員回收，預計明年開始就可以引進安裝。

共享單車oBike近來在台東景點區域幾乎不見蹤跡？引來諸多揣測。記者尤聰光／攝影
共享單車oBike近來在台東景點區域幾乎不見蹤跡？引來諸多揣測。記者尤聰光／攝影
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共享單車oBike台東

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