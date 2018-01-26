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北極熊淪難民漂到宜蘭？蘭博特展警惕「未來氣候難民」

2018-01-26 19:25聯合報 記者羅建旺╱即時報導

北極難民計畫暨環境教育展」今天在宜蘭開幕，述說21世紀極端氣候造成北極融冰加劇，北極熊正面臨生存危機，一群身穿橘色救生衣的北極熊難民漂流到蘭陽博物館烏石港濕地水域，成為全球首批抵達台灣的動物氣候難民。

這項展出持續到下個月28日，展場包括蘭陽博物館戶外烏石港濕地水域與一樓大廳， 創作的作品藝術家黃瑞芳選擇宜蘭做為作品全球巡迴首站，企盼透過蘭陽博物館獨特的建築地景與濕地水域，使環境藝術作品與週遭地景產生對話，並凸顯作品中對環境議題的終極關懷。

今天開幕，與會貴賓包括吉里巴斯駐華大使游黛姤女士（H.E. AMBASSADOR Teekoa Iuta）、宜蘭縣文化局長李志勇、宜蘭縣環保局長周錫福、前環保署副署長葉欣誠、藝術家黃瑞芳等人，他們穿上救生衣，象徵將登上氣候難民之船，警示「未來我們可能將成為氣候難民」，凸顯對環境議題的終極關懷。

蘭陽博物館長陳碧琳說，烏石港是清朝時代宜蘭第一個正港港口，是對外交通要道，而後受到淤積，也是氣候變遷下的結果，蘭博選在此烏石港舊址興建，扮演認識宜蘭生態及文化窗口的層面，具有特殊的時空意義，設計理念與周邊生態環境及地理特色擁有高度結合，選為這項作品全球巡迴首站，深具環境關懷意識的藝術作品，與烏石港時空和地景的對話，產生更多可能性。

前環保署副署長、臺灣師範大學環境教育研究所長葉欣誠表示，氣候變遷藝術是與國際接軌的語言，相信在蘭陽博物館的展出，可以讓國人進一步反思自己與地球生態之間的關係，同時也具有提升觀光內涵的意義。

藝術家黃瑞芳表示，氣候難民從2015年成為歐陸各國的棘手議題，然而隨著氣候變遷速度加劇，在可預見的不久，將面對更多氣候難民的議題。透過象徵極端氣候受難物種的北極熊意象，背後意涵隱喻著更多低海拔島國面臨的生存危機。

這項作品獲聯合國環境署(United Nations Environment Programme, UNEP) 及聯合國跨政府氣候變遷組織（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）邀請，今年世界環境日將在巴黎塞納河展出。

蘭博首展後，也將至國內其他地點巡迴展示，參與巡展單位包括台北市立動物園、國立科學教育館、國立基隆海洋科技博物館、觀樹教育基金會成龍濕地、南投縣政府日月潭風景區、國立海洋生物博物館等。

北極熊難民作品今天起在蘭陽博物館開展。圖／蘭陽博物館提供
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北極熊難民作品今天起在蘭陽博物館開展。圖／蘭陽博物館提供
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難民博物館北極

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