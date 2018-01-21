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平地森林賞鳥趣 花蓮縣鳥朱鸝現蹤跡

2018-01-21 16:03聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

瑞穗生態敎育館舉辦「鏡頭下的鳥世界」活動，選在有多元複合型棲地的大農大富平地森林園區觀摩，民眾透過望遠鏡，仔細搜索著天空、樹林間、草地上的鳥跡，一個上午下來看到或聽到的鳥類總計有26種，還發現花蓮縣鳥的「朱鸝」現蹤枝頭，讓人驚呼連連！

瑞穗生態教育館邀請資深鳥類講師范力仁帶領大家學習使用望遠鏡，進入大農大富平地森林園區賞鳥。有正在覓食的烏頭翁佔據整棵雀榕，樹叢中山紅頭的叫聲此起彼落隱身於轉紅的欖仁葉中的朱鸝，草地上數十隻充滿保護色的渡冬候鳥金斑鴴們和環頸雉公鳥一起悠哉地覓食，枝頭上還有棕背伯勞與大家相望；在日月池，翠鳥佇立於水泥管上，抬起頭望見一群群總計逾3百多隻灰林鴿飛過天空。

此次活動共發現26種鳥，其中以灰林鴿、烏頭翁、金班鴴數量最多，環頸雉最吸睛，學員們興奮直呼好幸運。

大農大富平地森林園區鳥類豐富，因棲地營管的多元草地、水池、森林、疏林，獨立木多層次多樹種，提供不同鳥種棲息環境與豐富的食物，所以年年吸引許多鳥類來到大農大富，讓該區的世界多彩多姿容易發現朱鸝、環頸雉等保育類鳥類的身影。

范力仁說，冬季除了有許多候鳥來此渡冬，同時也是中央山脈鳥類降遷的重要棲地，近年數量數百隻的灰林鴿，每到寒冬便會從中高海拔的山上來到平地森林棲息，因此大農大富平地森林園區也是林務局推動國土綠網的重點區域，成為串連中央山脈和海岸山脈的動物們的生態廊道，是生態旅遊的好去處。

大農大富平地森林園區的鳥世界超多元，民眾驚呼連連 。圖／花蓮林管處提供
大農大富平地森林園區的鳥世界超多元，民眾驚呼連連 。圖／花蓮林管處提供
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每到寒冬便會從中高海拔的山上來到平地森林棲息的灰林鴿。圖／花蓮林管處提供
每到寒冬便會從中高海拔的山上來到平地森林棲息的灰林鴿。圖／花蓮林管處提供
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花蓮縣鳥朱鸝隱身於轉紅的欖仁葉中，不易被發現蹤影。圖／花蓮林管處提供
花蓮縣鳥朱鸝隱身於轉紅的欖仁葉中，不易被發現蹤影。圖／花蓮林管處提供
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花蓮縣鳥朱鸝現蹤枝頭。圖／花蓮林管處提供
花蓮縣鳥朱鸝現蹤枝頭。圖／花蓮林管處提供
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