拚宜蘭縣長 陳歐珀進對手林姿妙主政羅東鎮掃街

2018-01-20 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



民進黨宜蘭縣長黨內初選登記昨天截止，立法委員陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和先後到中央黨部完成參加登記，代理縣長陳金德並未參加。

陳歐珀在民進黨宜蘭縣長黨內初選登記截止後的第一天，今天即以縣長參選人的身分，打著「活力宜蘭、進步新政」競選主軸，首站即前往羅東鎮掃街，羅東鎮主政的鎮長林姿妙是國民黨將提名參選宜蘭縣長的人選，也是未來民進黨的對手。

陳歐珀的青年競選團隊陪同一起掃街，並邀請嚮陽康輔社與競選團隊活力熱舞，象徵為初選起跑暖身，羅東掃街後，轉往宜蘭市拜票，力衝兩大票倉。

陳歐珀表示，宜蘭要進步，需要注入新的活力。過去的宜蘭在各個面向一直勇於創新，像是童玩節的創辦，為文化注入新的活力，至今仍是每年暑假國內重要活動之一；利用縣內得天獨厚的自然資源，如溫泉、冷泉、地熱等，配合不同季節創造出不同的觀光季，為觀光注入新的活力；一鄉一特色的農產品，為農業注入新的活力等等，由此可知，活力就是一個城市的競爭力。因此，他打出「活力宜蘭、進步新政」的競選主軸，希望在宜蘭的產業、文化、農業、經濟、觀光等各面向注入新的活力，讓宜蘭更進步。