拚宜蘭縣長 陳歐珀進對手林姿妙主政羅東鎮掃街
民進黨宜蘭縣長黨內初選登記昨天截止，立法委員陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和先後到中央黨部完成參加登記，代理縣長陳金德並未參加。
陳歐珀在民進黨宜蘭縣長黨內初選登記截止後的第一天，今天即以縣長參選人的身分，打著「活力宜蘭、進步新政」競選主軸，首站即前往羅東鎮掃街，羅東鎮主政的鎮長林姿妙是國民黨將提名參選宜蘭縣長的人選，也是未來民進黨的對手。
陳歐珀的青年競選團隊陪同一起掃街，並邀請嚮陽康輔社與競選團隊活力熱舞，象徵為初選起跑暖身，羅東掃街後，轉往宜蘭市拜票，力衝兩大票倉。
陳歐珀表示，宜蘭要進步，需要注入新的活力。過去的宜蘭在各個面向一直勇於創新，像是童玩節的創辦，為文化注入新的活力，至今仍是每年暑假國內重要活動之一；利用縣內得天獨厚的自然資源，如溫泉、冷泉、地熱等，配合不同季節創造出不同的觀光季，為觀光注入新的活力；一鄉一特色的農產品，為農業注入新的活力等等，由此可知，活力就是一個城市的競爭力。因此，他打出「活力宜蘭、進步新政」的競選主軸，希望在宜蘭的產業、文化、農業、經濟、觀光等各面向注入新的活力，讓宜蘭更進步。
「活力就是競爭力！」陳歐珀說到，去年進行了一系列的青年拜訪，和許多縣內的年輕人進行對話，與青年互動的過程中發現，熱情、創意及活力是引領趨勢、創造時勢的動力，更是增加我們城市競爭力的元素！因此，他的競選團隊都是年輕人，就是希望能透過他們的創意，帶來新穎的想法及意見，為宜蘭增加競爭力，朝向活力宜蘭的目標邁進。
留言