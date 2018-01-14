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獨家手作台灣好聲音 國產相思木變身高級樂器

2018-01-14 22:35聯合報 記者戴永華╱即時報導

你知道國產材有哪些用途嗎？除了用於製作家具、建築、工藝品及文創商品，還可以將國產相思木材經過熱改質處理，以手工製成吉他、烏克麗麗等樂器。

林務局羅東林區管理處為推廣國產木材，與昆儀實業股份有限公司首度開辦「相思實木手工烏克麗麗工作坊」，18名學員在國際級吉他製作名師Adolfo Timute Toyoda帶領下，經過3天的刨木、組裝、修整、反覆研磨及上弦等步驟，今天打造出獨一無二、個人專屬的手工烏克麗麗。

「超有成就感的」，樂器行負責人阿明是這方面的行家，首次跟著大師試做烏克麗麗，Adolfo對於樂器製作品質的要求極為嚴謹，在不失幽默風趣的教導下，每人都能夠過關。阿明表示，一支相思實木烏克麗麗的市面價值至少1、2萬元，參加工作坊不但學到技巧，還真是值回票價。

Adolfo是西班牙製琴大師，此次配合林管處推廣國產木材，特別受邀前來指導。他試過後發現，相思樹作成的弦樂器音箱，不僅色澤外觀上富有古典吉他樂界高級「黑檀木」的視覺質感，是音色優美宏亮的高級樂器。

第一班手作坊學員於12日跟著大師製作，今天結束並進行成果發表，人手一支質感很不錯的手工烏克麗麗調音對準後，經由Adolfo指揮演奏樂曲，充滿笑聲。

羅東林區管理處長吳坤銘表示，一般人比較了解紅檜、扁柏，「台灣相思」是台灣原生種，生長快速，硬度夠，過去常用於製作木炭、家具，近幾年林務局推廣國產木材，相思木正是地產地銷的重要樹種之一。

昆儀董事長郭宗欽說，一支上好的古典吉他可以賣到上百萬元，台灣因為教製費用便宜，甚至吸引日本、香港人都來學習，本月下旬還會在林管處推出「國產實木吉他工作坊」，報名網址http://www.twbwood.com/master/master-2018-0127。

羅東林管處首度開辦「相思實木手工烏克麗麗工作坊」，學員在國際級吉他製作名師Ado...
羅東林管處首度開辦「相思實木手工烏克麗麗工作坊」，學員在國際級吉他製作名師Adolfo帶領下，每人都完成一支高質感的烏克麗麗。 記者戴永華／攝影
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學員們自己動手黏製烏克麗麗的指板。 圖／林管處提供
學員們自己動手黏製烏克麗麗的指板。 圖／林管處提供
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經由Adolfo指導，學員小心刨修烏克麗麗的琴頸。 圖／林管處提供
經由Adolfo指導，學員小心刨修烏克麗麗的琴頸。 圖／林管處提供
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學員利用機器再把烏克麗麗的表層磨平、磨光。 圖／林管處提供
學員利用機器再把烏克麗麗的表層磨平、磨光。 圖／林管處提供
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國際級吉他製作名師Adolfo製作烏克麗麗的專注神情。 圖／林管處提供
國際級吉他製作名師Adolfo製作烏克麗麗的專注神情。 圖／林管處提供
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透過砂紙反覆研磨，才能完成高質感的手作烏克麗麗。 圖／林管處提供
透過砂紙反覆研磨，才能完成高質感的手作烏克麗麗。 圖／林管處提供
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西班牙製琴大師Adolfo指導學員製作手工烏克麗麗。 圖／林管處提供
西班牙製琴大師Adolfo指導學員製作手工烏克麗麗。 圖／林管處提供
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