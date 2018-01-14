獨家手作台灣好聲音 國產相思木變身高級樂器

2018-01-14 22:35 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



你知道國產材有哪些用途嗎？除了用於製作家具、建築、工藝品及文創商品，還可以將國產相思木材經過熱改質處理，以手工製成吉他、烏克麗麗等樂器。

林務局羅東林區管理處為推廣國產木材，與昆儀實業股份有限公司首度開辦「相思實木手工烏克麗麗工作坊」，18名學員在國際級吉他製作名師Adolfo Timute Toyoda帶領下，經過3天的刨木、組裝、修整、反覆研磨及上弦等步驟，今天打造出獨一無二、個人專屬的手工烏克麗麗。

「超有成就感的」，樂器行負責人阿明是這方面的行家，首次跟著大師試做烏克麗麗，Adolfo對於樂器製作品質的要求極為嚴謹，在不失幽默風趣的教導下，每人都能夠過關。阿明表示，一支相思實木烏克麗麗的市面價值至少1、2萬元，參加工作坊不但學到技巧，還真是值回票價。

Adolfo是西班牙製琴大師，此次配合林管處推廣國產木材，特別受邀前來指導。他試過後發現，相思樹作成的弦樂器音箱，不僅色澤外觀上富有古典吉他樂界高級「黑檀木」的視覺質感，是音色優美宏亮的高級樂器。

第一班手作坊學員於12日跟著大師製作，今天結束並進行成果發表，人手一支質感很不錯的手工烏克麗麗調音對準後，經由Adolfo指揮演奏樂曲，充滿笑聲。

羅東林區管理處長吳坤銘表示，一般人比較了解紅檜、扁柏，「台灣相思」是台灣原生種，生長快速，硬度夠，過去常用於製作木炭、家具，近幾年林務局推廣國產木材，相思木正是地產地銷的重要樹種之一。