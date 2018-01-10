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影／太平山今晨降瑞雪一夕銀白 遊客歡呼

2018-01-10 08:12聯合報 記者張芮瑜╱即時報導

位於宜蘭的太平山遊樂園區今天早上4時許飄下瑞雪，白雪皚皚如雪國讓不少早起等雪民眾驚喜，太平山莊人員表示，約至5時許雪已停了，路面結冰也改善可開放通行，請上山民眾留意自身安全，並遵守人員管制。

太平山今晨降下今冬首場瑞雪。圖／太平山莊提供
太平山今晨降下今冬首場瑞雪。圖／太平山莊提供
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太平山上的太平山莊海拔約2000公尺，今天清晨氣溫降到零下2度，4時許天色仍暗，山莊人員發現降下今冬、也是2018年首場瑞雪，驚喜不已，住在太平山莊等雪的民眾天亮更是開心歡呼，四處拍照。

羅東林管處太平山莊經理賴俊仁表示，早上4時至5時許零散飄雪，量不多時間不長，但足已覆蓋車頂樹頂和路面，讓山莊成為雪國美景，但往山上部分路段結冰，一般車輛行車無虞，機踏車恐有滑倒危險，希望民眾注意安全。

【中央社／宜蘭縣10日電】

入冬首波寒流發威，海拔約2000公尺宜蘭太平山今天凌晨4時餘，飄下今年第一場雪，太平山莊前廣場，地面積雪約1公分，好像披了白紗，山頭白成一片，如北國景色，旅客興奮。

林務局羅東林管處太平山國家森林遊樂區經理賴俊仁向中央社記者說，受到寒流影響，今天凌晨4時到5時30分，溫度約降至零下2度，太平山開始零星降雪，遊樂區內的太平山莊前廣場，積雪約1公分。

他指出，雖清晨之後遊樂區就沒再下雪，但約100名住宿的遊客見到下雪，相當興奮，他們一大早起床，見到山頭白成一片，開心迎接北國景色。

賴俊仁表示，通往遊樂區的聯外道路宜專一線經檢視後，路面沒有結冰，清晨6時30分開放入園，呼籲今天要一日遊，前往太平山的遊客還是要小心駕駛。

太平山今晨降下今冬首場瑞雪。圖／太平山莊提供
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太平山
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