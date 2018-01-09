引導青年進農村 農委會水保局推寒假洄游駐村

2018-01-09 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



寒假將屆，不少大學生會出國旅遊，為引導青年更貼近台灣這片土地，也幫農村注入活力和創意，農委會水保局在宜蘭員山、花蓮吉安、台東金峰等10地規劃5日駐村體驗，作為學子感受且學習的農村基地。 農委會水保局透過大專生洄游農村活動，過去曾有學生團隊進駐埔里大坪頂美化彩繪社區。圖／本報資料庫 分享 facebook

農業委員會水土保持局指出，過去為鼓勵年輕人發揮創意和專長投入農村社區公共事務，透過大專生洄游農村競賽，評選駐村團隊還辦理行前營隊活動，曾赴南投縣埔里鎮等地分工製作達150公尺的森林木琴，為駐村計畫暖身。

今年寒假則以農村體驗學習為主，農村服務回饋為輔，精選國內10個不同特色的農村社區，開放青年學子報名，用「大專生洄游農STAY」活動，吸引青年融入農村生活服務體驗，分組完成在農村裡的各項任務。

農委會水保局表示，透過農村產業、農村工藝、漁產體驗、食農教育、友善農村、里山生態、原民和客家文化等多元駐村主題，依屬性不同有攀樹、狩獵、野外炊煮、採茶、剪紙等任務，以隊員分組的方式合力達標。

而體驗農村有新北坪林金瓜寮地區、宜蘭員山內城社區、花蓮吉安光華社區、台東金峰賓茂社區、苗栗三義鯉魚社區、雲林古坑草嶺社區、雲林虎尾北溪社區、雲林古坑華南社區、台南學甲一秀社區、台南七股十份地區等10梯各約10人。