蚊子市場引入有機市集 台東第三公有市場活化成功

2017-12-30 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣政府引進有機市集，讓原本閒置30幾年的「蚊子館」台東第三公有市場成功活化，長黃健庭今天一早前往視察，市場裡朝氣蓬勃，人聲鼎沸，叫賣聲與消費者詢價聲此起彼落，黃健庭也當成「家庭主夫」採購許多新鮮有機蔬果及半隻有機放山雞，他還買了兩包小包菜，說中午要回家煮泡麵，讓現場民眾大笑。

黃健庭表示，「台東第三公有市場過去可能因為周邊商機或配套不夠，閒置了30 幾年，非常的可惜，縣府這次把這個空間整理活化，我們有一個做法就是先招商，確定有人要進駐以後，縣府再來投資把這個空間做一個整理，避免整理後還是沒有人進來，再次閒置，輪為蚊子館，很高興台東縣有機農業發展協會願意進駐且負責管理，縣府也花了三百多萬元來整理。」