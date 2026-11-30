海洋委員會昨（廿九日）於高雄市文化中心至德堂舉辦「二○二六海洋國際舞蹈藝術節」，邀請美國、日本、韓國、菲律賓、印尼、澳洲等六國舞蹈團隊，與台灣在地表演團體與金曲歌手同台交流，節目融合交響樂、傳統樂器、原住民古調與當代肢體劇場，展現跨越國界的海洋文化底蘊。

海委會主委管碧玲表示，每一個海洋國家都有與海洋共同生活的記憶、文化，海委會推動「復振航海文化力」中長程計畫，積極鼓勵將海洋元素融入各類藝術與文學創作。此次包含台灣共有七國演出，透過舞蹈讓觀眾體會海洋的多元與美麗，也盼讓海洋文化成為台灣人生活的一部分。

上半場由台灣獨奏家交響樂團攜手阿美族男高音林健吉揭幕。第一篇章「起源之海」，由美國、菲律賓、印尼演出團隊帶來當地傳統舞蹈，重現先民遷徙歷史與祈福儀式。第二篇章「流動之海」，聚焦傳統文化的傳承，分別由韓國及日本團隊帶來演出，以當地傳統舞蹈、祭典熱情呈現文化底蘊。

下半場第三篇章「海的召喚」，由排灣族金曲得主桑梅絹與口、鼻笛老師少妮瑤．久分勒分，以動人歌聲及傳統樂器展開跨越世代文化對話。澳洲團隊舞者利用身體律動與絲綢，將潮汐轉化為舞台風景；娜麓灣樂舞劇團則透過原住民族傳統樂舞，訴說航海歷史及島嶼根源。

第四篇章「未來之海」，則由金曲歌手戴曉君攜手樂團，融合排灣歌謠與當代聲響，交織出跨越傳統與現代的音樂風景；演出結束後，策展人陳欣宜與六國藝術舞蹈團隊代表舉辦座談，分享創作理念及跨國文化交流經驗。