南部出現候選人同票情形，台東縣蘭嶼鄉民代表選舉有兩名候選人同票，夏曼馬呢熱與謝秀雄同獲一百六十票，原本都可當選，卻因選區也有婦女保障名額，須透過抽籤決定誰能當選；另，屏東縣萬丹鄉、三地門鄉分別有村長、鄉民代表同票當選，選委會預計今抽籤決定當選人。

蘭嶼鄉民代表應選七席，包含一席婦女保障名額。全鄉四個投開票所完成開票後，施孝榮以二○七票居冠，施智宏一九七票、朱生財一八四票，張進發與謝阿生則同獲一八○票，並列第四高票，兩人均順利當選。

另一組同票則出現在夏曼馬呢熱與謝秀雄，兩人各獲一六○票。若單純依照得票數排序，兩人原本都可進入應選七席的當選名單，但女性候選人、四號鍾海琳獲得一五六票，以婦女保障名額當選，一般席次因此減少，兩名同票候選人必須爭取最後一席，透過抽籤決定當選人，抽籤時間將由台東縣選委會另行公告。

屏東縣萬丹鄉、三地門鄉也有當選人票數相同，萬丹鄉興全村現任村長莊裕新尋求三連霸，他跟對手陳文聰，兩人票數均為四○九票，要靠抽籤決定誰當選。

三地門鄉第一選區代表六人參選，要選出三人，尋求連任林淑英與首次參選的林明龍，兩人票數都是第三高票，均為三八七票，也要抽籤決定誰取得最後一席當選資格，屏東縣選委會將於今上午十時在萬丹鄉、三地門鄉公所舉行抽籤。