海洋委員會今（29）日於高雄市文化中心至德堂舉辦「2026海洋國際舞蹈藝術節」，邀請美國、日本、韓國、菲律賓、印尼、澳洲等6國舞蹈團隊，與台灣在地表演團體與金曲歌手同台交流，節目融合交響樂、傳統樂器、原住民古調與當代肢體劇場，呈現多國海洋文化的深厚底蘊。

國際舞蹈藝術節上半場由台灣獨奏家交響樂團攜手阿美族男高音林健吉，以序曲「聲之海」揭開序幕，第一篇章「起源之海」以海洋與生命連結為核心，由美國、菲律賓、印尼演出團隊帶來當地傳統舞蹈，重現先民遷徙歷史與祈福儀式。

第二篇章「流動之海」，聚焦傳統文化的傳承，韓國Seoul Gyobang Dance Company以韓國傳統舞蹈為基礎，透過優雅細膩的肢體語彙，傳達人們向海洋尋求平衡與和諧的意涵。日本佐渡若林藝術舞團則由來自雲林的若林素子帶領，將日本傳統祭典的熱情與律動融入演出，呈現佐渡島獨特的海洋文化底蘊，展現台日文化交流的深厚情誼。

下半場第三篇章「海的召喚」，由排灣族金曲得主桑梅絹與口、鼻笛老師少妮瑤．久分勒分，以動人歌聲及傳統樂器展開跨越世代文化對話；澳洲舞蹈團隊運用舞者身體律動與絲綢，將潮汐轉化為舞台風景；娜麓灣樂舞劇團則透過原住民族傳統樂舞，訴說航海歷史及島嶼根源。

第四篇章「未來之海」展望海洋文化的當代創新與未來想像，由金曲歌手戴曉君攜手樂團演出，融合排灣歌謠與當代聲響，交織出跨越傳統與現代的音樂風景；演出結束後，策展人陳欣宜與6國藝術舞蹈團隊代表舉辦座談，分享創作理念及跨國文化交流經驗。

海洋委員會主委管碧玲表示，海委會推動「復振航海文化力」中長程計畫，積極鼓勵將海洋元素融入各類藝術與文學創作，讓台灣人自己訴說與海洋的故事。每一個海洋國家都有與海洋共同生活的記憶、文化，此次包含台灣共有七國演出，透過舞蹈讓觀眾從演出體會海洋的包容、偉大、多元與美麗。

「海洋國際舞蹈藝術節」邀請來自澳洲、印尼、日本、菲律賓、韓國及美國等六國舞蹈團隊，將海洋的流動、生命力與多元文化轉化為豐富的藝術表現。記者張議晨／攝影

「海洋國際舞蹈藝術節」邀請來自澳洲、印尼、日本、菲律賓、韓國及美國等六國舞蹈團隊，將海洋的流動、生命力與多元文化轉化為豐富的藝術表現。記者張議晨／攝影

海洋委員會主委管碧玲表示，本次藝術節為一場對海洋的跨國禮讚，盼透過各國舞者展現身體之美，訴說人民與海洋的故事，讓海洋文化融入國人日常生活。圖／海洋委員會提供

「海洋國際舞蹈藝術節」邀請來自澳洲、印尼、日本、菲律賓、韓國及美國等六國舞蹈團隊，將海洋的流動、生命力與多元文化轉化為豐富的藝術表現。記者張議晨／攝影