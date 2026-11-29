高雄市鼓山區日前爆發第一型登革熱疫情群聚，高市衛生局今天宣布，鼓山群聚增加一名大樓男保全確診，屬於無症狀感染，但他與其他個案有同棟大樓的活動史，研判屬同一波社區感染，鼓山登革熱群聚累計11例，全市共26例。

衛生局指出，新增個案是60多歲男性，在鼓山區哨船頭里的某大樓擔任保全，經社區擴大採檢，NS1快篩陰性、PCR檢出第一型登革熱病毒，為無症狀感染個案。經疫調發現，此人與案19、案25及案26均具有該大樓活動史，研判屬同一波社區感染。

衛生局強調，保全工作的大樓已於11月25日完成緊急防治。目前群聚個案推定感染場域均在既有匡列警戒範圍內，整體疫情尚無擴散跡象。

11月21日迄今，已完成家戶防疫1712戶，查獲陽性戶66戶；家戶孳生源完檢率99.7%、緊急化學防治完噴率99.7%；現場藥效生物檢定擊昏率100%、致死率100%；社區環境整頓累計清除廢棄物23.47公噸、陽性容器147個；擴大疫調採檢累計998人，主動檢出3例。衛生局11月30日於明誠聯合診所騎樓設置擴大採檢站。