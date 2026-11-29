高雄市衛生局今天公布鼓山區新增1例本土登革熱個案，但表示目前均在既有匡列警戒範圍，整體疫情尚無擴散跡象。衛生局明天將設置擴大採檢站，呼籲民眾主動採檢，可獲100元超商禮券。

衛生局今天透過新聞稿公布新增1例本土登革熱個案，全市累計26例，其中鼓山區第一型登革熱群聚累計11例。新增個案為鼓山區哨船頭里60多歲男性，於某大樓擔任保全，為無症狀感染個案。

衛生局表示，經疫調，該個案與此前公布個案均有該大樓活動史，研判屬同一波社區感染，該大樓已於25日完成緊急防治。目前群聚個案推定感染場域均在既有匡列警戒範圍內，整體疫情尚無擴散跡象。

衛生局指出，此波群聚相關病毒株經疾管署基因序列比對分析，可能與境外移入印度病毒株最相近，衛生局持續依據流行病學調查擴大溯源。市府副秘書長王宏榮今天赴鼓山區建國里視察緊急防治工作。

衛生局表示，明天將於明誠聯合診所騎樓設置擴大採檢站，服務時間為上午10時至下午2時、下午3時至7時。呼籲具疫情警戒範圍活動史的民眾，無論有無症狀，均請主動採檢，可獲價值新台幣100元超商禮券。