「這條路最後收穫的，不是輸贏，是大家。」紙風車劇團前副團長莊瓊如返鄉投入屏東縣第二選區縣議員選舉，首度挑戰縣議員成功當選，她從藝文界跨足政壇，三個月來走街串巷拜票，莊瓊如在臉書分享，這趟選舉之路讓她重新認識家鄉，也遇見許多願意相信、陪伴她的人，未來將認真服務每一位鄉親，不辜負大家期待。

從熟悉劇場舞台走向政治舞台，莊瓊如以無黨籍投入屏北六鄉縣議員選戰，開票當晚，她開心分享，「不是裝的議員是真的議員！我們是莊議員了！我愛大家」。

只風車劇團前副團長莊瓊如，是屏東縣鹽埔鄉振興村人，她從小就北上學特技，藝校畢業後，立下返鄉服務心願，這幾年投入屏東戲劇人才培訓，往返台北、屏東兩地，返鄉參選，希望運用專長及累積人脈，將更多文化資源帶回故鄉。

莊瓊如在臉書分享，這幾個月選舉歷程，團隊站過清晨路口，走過市場、夜市及一個又一個村庄，一起淋雨、曬太陽，也在疲累時互相打氣。

莊瓊如說，有人從很遠的地方趕來幫忙，有人替團隊準備一頓飯、一袋水果，也有人在車隊經過時揮揮手，或在人群中喊一聲「加油」，都讓他們有力氣再多走一段。選舉有數字，也有結果，但這幾個月走過的路，從來不能只用輸贏決定它的意義。

當選後，莊瓊如坦言心中有許多複雜感受，此刻最想記住的不只是一個結果，而是大家的臉、大家的聲音，以及一起努力過的每個時刻。她也不忘向其他候選人致謝，大家用各自方式走進鄉親、訴說對家鄉的想法，共同完成這場屬於屏北的選舉，也讓更多地方需求被聽見。

「這一路最珍貴的收穫，就是大家。」莊瓊如感謝家人、朋友、志工及每一位投下選票的鄉親，讓她返鄉這條路走得如此溫暖。如今選舉落幕，她也將展開人生另一階段，兌現對家鄉的承諾。

屏東縣議員第二選區候選人莊瓊如（中，粉紅色背心）是紙風車劇團前副團長，她將廟埕變成大小朋友遊戲場，讓選舉跳脫傳統。聯合報系資料照