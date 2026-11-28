屏東市長選舉，國民黨籍現任市長周佳琪對上民進黨籍候選人梁育慈，最終比對手多出2213票勝出，成功連任；過程中兩人票數不斷拉鋸，十分緊張。周佳琪晚上近8時上台發表勝選感言，肯定梁是「可敬的對手」，她提出的好政見也會採用。

周佳琪表示，4年來她一步一腳印走遍全市59個里，感謝大家一路相挺，未來4年，她會與公所團隊繼續傾聽市民聲音，市政不分藍綠，梁育慈這次提出的好政見未來也會參考，也將與屏東縣長周春米合作，縣府、公所攜手推動地方建設，讓「一加一大於二」。

民進黨雖在屏東縣執政近30年，但屏東市長寶座卻從未拿下過。這次徵召現任縣議員梁育慈出戰，可說是黨內最強棒，選前各方也都預估選情為「五五波」，不過最終周佳琪仍驚險保住，延續藍營在屏東市的執政之路。