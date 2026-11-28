九合一大選連江縣鄉民代表，民進黨此次提名2人全數當選，成績史上最佳；政治素人無黨籍曹雅評最後關頭才參選，成功順利當選，成為本屆最大黑馬。

民進黨連江縣黨部今天晚間發布聲明表示，本屆九合一大選在馬祖政治史下創下多項里程碑，包括南竿鄉首次有民進黨提名的李哲宇當選，南竿鄉民代表會首度有民進黨籍代表；民進黨北竿鄉民代表詹庭語順利連任，顯示民進黨的理念與價值，逐漸獲得馬祖鄉親認同，並提升投入公眾事務與服務能量。

長期耕耘馬祖的國安會秘書長李問則在社群媒體發文表示，民進黨馬祖黨部2020年成立，2022年首次提名候選人，感謝支持馬祖團隊的每張選票，相信2位鄉代能為馬祖做出貢獻。他始終相信多元競爭為地方帶來進步，在馬祖的政黨政治與民主深化篇章將會繼續發展。

李哲宇發布當選聲明，除感謝選民支持外，強調服務不分黨派，連結中央與各縣市資源，用一樣的熱情與初心傾聽每位鄉親心聲，做好地方需要的事；詹庭語聲明則說，感謝親友與支持者，將繼續扎根北竿，傾聽民意，做好監督工作，積極爭取地方建設與鄉親福祉。

本次鄉代參選登記最後關頭才宣布投入選戰的政治素人無黨籍曹雅評，曾投入馬祖博弈公投反對運動，此次以第三高票當選。她接受中央社記者訪問表示，選上才是服務的開始，將整合縣內資源，朝充實親子遊具、老人安全，改善生活環境，讓青年安居方向努力。