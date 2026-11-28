2026年澎湖縣馬公市長選舉開票結果揭曉，尋求連任的民進黨籍現任市長黃健忠自開票後與對手國民黨的洪棟霖纏鬥、票數差距些微，不過晚間7時40分因票數穩定小幅領先，在位於文澳的競選總部自行宣布當選，成功守住綠營在馬公的執政版圖。總部現場隨即燃起璀璨煙火與震天鞭炮，支持者歡呼聲不斷，氣氛熱烈。

隨著勝選底定，黃健忠競選總部內外擠滿熱情支持者，高喊「凍蒜」，在煙火與鞭炮聲中慶賀，黃健忠在團隊陪同下現身發表當選感言，感謝市民肯定過去4年的施政成績，並堅定表示「明天太陽一升起，我們的團隊就開始工作，繼續為馬公市民來服務」。

談及本次選戰的國民黨對手洪棟霖，黃健忠也展現風度給予高度肯定，直言「洪參議是可敬的對手」，並表示未來施政將吸取洪棟霖在競選期間提出的優質政見共同學習，期盼匯聚各方建設藍圖，帶領馬公市持續穩健向前邁進。