聽新聞
0:00 / 0:00
金門縣開票結果／近9成選民無法返鄉投票 烏坵鄉長蔡金照38票連任
九合一地方選舉今天下午4時結束投票，有「離島中的離島」之稱烏坵鄉因海象不佳，原訂清晨啟航的選舉專船臨時取消，造成304名已登記搭船的選民無法返鄉投票，選舉結果因此由目前在島上的61位選民決定，烏坵鄉開票作業僅花約1小時便完成所有計票，現任鄉長蔡金照以38票勝出，成功連任第12屆鄉長。
烏坵鄉此次設有大坵村、小坵村兩個投開票所，全鄉選舉人數共521人，原本安排今天清晨出發的選舉專船，因海峽北部風浪過大，考量航行安全取消疏運任務，讓304名已登記搭船的選民無法如期返鄉行使投票權，僅能由目前人在島上的選民參與投票，成為此次地方選舉相當特殊的現象。
依金門縣選舉委員會統計，烏坵鄉長選舉開票結果，1號吳玉林獲20票、2號高丹華獲11票、3號現任鄉長蔡金照獲38票，蔡金照以得票數居首，擊敗另外兩名對手，順利連任。
值得一提的是，烏坵鄉從投票結束到完成全部開票作業僅約1小時，在金門各鄉鎮中率先完成計票，也展現離島選務作業的特殊性。縣選委會表示，烏坵鄉各類選舉票數及縣長選舉實際得票結果，仍以中央選舉委員會正式公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。