九合一地方選舉今天下午4時結束投票，有「離島中的離島」之稱烏坵鄉因海象不佳，原訂清晨啟航的選舉專船臨時取消，造成304名已登記搭船的選民無法返鄉投票，選舉結果因此由目前在島上的61位選民決定，烏坵鄉開票作業僅花約1小時便完成所有計票，現任鄉長蔡金照以38票勝出，成功連任第12屆鄉長。

烏坵鄉此次設有大坵村、小坵村兩個投開票所，全鄉選舉人數共521人，原本安排今天清晨出發的選舉專船，因海峽北部風浪過大，考量航行安全取消疏運任務，讓304名已登記搭船的選民無法如期返鄉行使投票權，僅能由目前人在島上的選民參與投票，成為此次地方選舉相當特殊的現象。

依金門縣選舉委員會統計，烏坵鄉長選舉開票結果，1號吳玉林獲20票、2號高丹華獲11票、3號現任鄉長蔡金照獲38票，蔡金照以得票數居首，擊敗另外兩名對手，順利連任。

值得一提的是，烏坵鄉從投票結束到完成全部開票作業僅約1小時，在金門各鄉鎮中率先完成計票，也展現離島選務作業的特殊性。縣選委會表示，烏坵鄉各類選舉票數及縣長選舉實際得票結果，仍以中央選舉委員會正式公告為準。