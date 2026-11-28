中國大陸籍「華益九號」抽砂船涉嫌越界非法抽取我國領海海砂，被海巡人員攔截查扣，一審多名船員認罪獲緩刑遣返，船長陳偉斌不認罪，被法院判處一年十個月有期徒刑定讞，並沒收抽砂船，十二月一日將第二次拍賣，起拍價七二○萬元。

「華益九號」二○二二年四月廿五日從福建省漳州市詔安縣出發，隔日清晨四、五時許，抵達高雄市茄萣區興達港外九十三浬處，涉非法抽取海砂約三百公噸。當天遭海巡艦隊分署登檢盤查，逮捕陳偉斌及九名船員，所有海砂回填原海域，查扣的抽砂船則駛回茄萣區興達港泊靠，經檢方調查後起訴。

不過審理期間，陳男改口供稱當初是要前往海南島進行填海造陸工程，因濃霧偏航，三百噸海砂則是出航前就裝載船上，但檢方委由專家鑑定船上殘留海砂，認定為台灣海砂。其餘九名船員，在準備程序庭全都坦承犯行，並與檢方達成認罪協商，獲判緩刑，去年底已遣返。

法院審理後，陳男依中華民國專屬經濟海域採取土石罪，處有期徒刑一年十個月定讞，同時沒收「華益九號」抽砂船。此案為中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法修法後首例宣判案件，「華益九號」沒收後再促成修法，將得沒收的犯罪工具範圍擴大至不限於犯罪行為人所有，加強嚇阻盜採海砂不法行為。

行政執行署高雄分署表示，「華益九號」本月十一日首拍流標，下月一日打八折減價再拍賣，底價下殺到七二○萬元。