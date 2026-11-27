金門縣「離島中的離島」烏坵鄉選舉專船先前因規定非選舉人不得搭乘惹議，公所昨貼出公告，指投票日東北季風增強、海象不佳，考量航行安全取消專船，地方譁然。烏坵選舉人數五三二人，目前僅約六十人在島上，意味著近九成選民無法返鄉投票，選舉權恐受影響，喊話政府應考慮開放通訊投票。

金門縣選委會主委陳祥麟說，烏坵鄉有投票權人五三二名，原規畫投票專船，登記搭船數有三○四名烏坵鄉民，昨接獲烏坵鄉公所通知取消。

「這真是史上頭一遭！」陳姓鄉民表示，上午十時許看到群組轉傳訊息，第一時間相當錯愕，過往即使遇風浪過大頂多船班延誤，從未取消。他無奈說，好在前幾天有船載一些人回鄉，否則票數恐更少，這次恐怕只能由島上居民投票決定結果，是否足以反映整體民意，也引發討論。

投票專船原訂今清晨五時卅分從金門出發，單程約六小時，氣象預報海象將由中浪轉大浪，下午陣風達十級，即使金門快輪航抵大坵島，後續仍須仰賴海軍小艇接駁才能將選民送往小坵島，因此決定取消運輸任務。