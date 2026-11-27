高雄本土登革熱病例攀升，鼓山區社區群聚感染今再添3例，全年累計達25例。前鎮區高師大餐廳員工感染的第二型登革熱病毒，經基因定序與今年越南境外移入病毒株相符，九合一大選明天投票，市府已加強疫情警戒範圍內投開票所防疫工作，呼籲民眾安心投票。

衛生局指出，今天新增3例個案為2男1女，年齡介於42至55歲，發病日集中於11月23日至25日，均感染第一型登革熱病毒，經疫調，3人感染地均位於已完成防治的原警戒範圍內，研判為同一波社區感染。

至於前鎮區瑞崗里確診個案，工作地為高師大蘭苑餐廳，感染第二型登革熱病毒，經疾管署基因定序比對，與今年9至10月越南境外移入病毒株相符，為高雄今年本土病例首度檢出該病毒株。

由於一周內增12例，為揪出潛在感染者，衛生局擴大採檢，鼓山區已採檢668人、高師大相關場域採檢460人，累計1128人，並再發送逾3000則簡訊，呼籲11月1日起曾到小北百貨慶豐店、慶豐街、高師大蘭苑餐廳及相關疫情警戒里活動民眾，無論有無症狀，均可主動採檢，領取100元超商禮券。

防疫人員今、明兩天深入鼓山區裕興里執行家戶孳生源清除及環境整頓，今天上午又查獲4處陽性容器，包括屋內盆栽及底盤等。衛生局提醒，若查獲積水容器孳生病媒蚊，最高可依法裁罰1萬5000元。

明天就是投票日，登革熱疫情是否影響民眾投票意願備受關注，對此，衛生局表示，已全面完成全市疫情警戒範圍內投開票所及周邊環境整頓、孳生源清除，並依各場域風險評估執行預防性噴藥或投藥，將持續監測疫情及病媒蚊密度，確保投票環境安全。