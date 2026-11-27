金門持續推動歐亞水獺保育，縣府產業發展處配合農業部林業及自然保育署，正式啟動116年度「金門友善水獺生態服務給付計畫」，鼓勵社區及民間團體組成巡守隊，投入水獺棲地巡護、環境清理及生態監測，社區除可領取每年最高6萬元巡守獎勵金，若架設自動相機拍攝到水獺影像，還可再領5萬元，合計最高11萬元，即日起受理申請至12月8日下午5時30分截止。

產業發展處表示，116年度給付方案分為三大項目，包括社區及團體參與的「巡護監測給付」、針對水獺進入魚塭等經濟生產區域的「自主通報給付」，以及民眾通報水獺傷病或死亡的「水獺通報獎勵金」，希望透過經濟誘因，讓保育工作從政府主導擴大為全民參與。

從試辦以來，社區參與成效逐漸顯現，115年度共有20個社區及團體申請成立巡守隊，其中18隊透過紅外線自動相機拍攝到水獺身影。巡守隊除監測水獺活動，也協助整理水域周邊環境、清除廢棄網具及垃圾，並通報野生動物救傷，成為地方保育的重要力量。

縣府指出，巡守隊不限於已知有水獺出沒的社區，只要是社區發展協會或在地民間團體均可提出申請。巡守工作包括巡查瀕危物種及重要棲地、拆除違法獵具與網具、環境清潔，以及通報污染、遊蕩犬貓、重大工程和野生動物救傷等事項。每月至少巡守4次，依執行比例核發獎勵金，每月最高5000元、全年最高6萬元；若同意配合架設自動相機，並拍攝到水獺影像，每次另發5萬元，每年最多2次，兩次影像拍攝時間須間隔至少3個月。

針對水獺進入魚塭或養殖區域造成疑似危害，民眾可在不傷害水獺的前提下立即通報，經縣府勘查確認水獺活動及受害事證後，每場域每次可領3000元；若進一步配合架設相機監測、改採友善設施，並於3個月內拍攝到水獺，再加發1萬元，每年限領1次。

此外，民眾發現受傷或生病的水獺，通報縣府救援並經查證非蓄意傷害或捕捉，每案可領3000元；發現水獺遭路殺或死亡，立即通報者則可獲2000元獎勵金。

不過，縣府也祭出保育規範，領取給付者不得放養犬貓或餵養遊蕩犬貓，經勸導仍未改善，或經查證有危害野生動物、破壞棲地等行為，將撤銷當年度申請資格，並追回已領取獎勵金。

116年度巡守隊預計受理15至20隊，將依輔導團隊評比結果擇優錄取，並優先提供從未入選的新社區申請。符合資格的社區及團體，可下載申請表後函文向縣府提出申請，期限至115年12月8日下午5時30分止。相關資訊可洽產業發展處農林科，電話082-318823，或至縣府產業發展處網站查詢。