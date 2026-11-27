金門離島醫療資源有限，遇上急性心肌梗塞，搶救往往與時間賽跑。金門縣消防局推動「黃金救護網—到院前12導程心電圖實踐計畫」，讓救護人員在患者送醫途中即可完成心電圖檢查，透過雲端即時傳送醫師判讀，提前啟動醫院心導管團隊整備，打造「病人未到、醫院先準備」的救命機制，這項跨域合作計畫成效獲得肯定，昨日在縣務會議中獲頒115年「團體行政革新獎」。

根據消防局統計，這項計畫自113年7月1日推動至115年6月30日，共有535件符合評估條件，其中335件完成院前12導程心電圖檢查，14件成功在患者抵達醫院前發出疑似心肌梗塞預警，平均協助醫院提前約12.35分鐘啟動心導管準備，14名成功預警個案中，有11人經追蹤復原情形良好；專案個案平均到院至血管打通時間約61分鐘，展現院前預警與院內醫療整合的效益。

金門地處離島，急重症醫療資源相對有限，尤其夜間及假日發生急性心肌梗塞，醫院往往必須緊急召回心導管團隊。為縮短患者等待治療時間，消防局自113年7月起導入院前12導程心電圖設備，由第一線救護人員在現場或送醫途中完成檢查，再透過雲端系統即時傳送，由醫療指導醫師及醫院團隊協助判讀，一旦發現疑似個案，便能提前通知急診及心導管團隊準備，爭取黃金救援時間。

消防局指出，計畫的關鍵不只是添購設備，而是重新整合院前救護、醫療判讀及院內治療準備流程，建立標準化作業機制。目前全縣5個外勤分隊、10輛救護車均已配置12導程心電圖設備。設備建置初期，獲環遊國際旅行社董事長李沃耀率先捐助，後續也有民間善心人士及企業響應，讓救護量能逐步到位。

不過，制度推動並非一蹴可幾，部分患者及家屬因不熟悉院前心電圖檢查而拒絕施作，消防局除持續加強救護人員教育訓練、操作測驗及病例檢討，也透過媒體、宣導看板及社區活動，提升民眾認識與配合意願，讓新制度真正融入日常救護勤務。

值得一提的是，「黃金救護網」今年9月已獲社團法人台灣心肌梗塞學會「第五屆金心獎－臺灣最佳心肌梗塞緊急救護團隊」肯定，此次再獲縣府行政革新獎，雙重肯定凸顯金門跨域醫療合作的成果。

縣長陳福海昨日在縣務會議中親自頒獎，由消防局長呂英華率分隊長黃評仕及隊員洪嘉壕代表受獎。陳福海表示，行政革新不只是提出創新構想，更重要的是解決民眾實際需求，透過消防、醫療體系及民間資源合作，讓有限的離島醫療資源發揮最大效益。

呂英華則感謝捐助設備的民間人士、第一線救護同仁、醫療指導醫師及金門醫院急診與心導管團隊共同投入。他強調，獎項屬於所有參與夥伴，未來將持續強化院前辨識、即時判讀及品質管理，讓這套救命機制長久運作，守護金門鄉親生命安全。