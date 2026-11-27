澎湖縣馬公市長選舉進入選前最後倒數，呈現藍綠正面對決態勢，尋求連任的民進黨籍現任市長黃健忠主打「4年成績單」，近2個月走遍逾30個社區細數清償債務與基層建設成果，國民黨候選人洪棟霖強調返鄉服務31年的深厚行政歷練與「文化、海洋」發展願景，今天上午也直搗馬公市人潮最密集的北辰市場掃街拜票，雙方各自出招爭取選民認同。

力拚連任的黃健忠自11月17日正式請假投入選戰後，貫徹「走進社區，向市民報告」的務實路線，不搭設華麗舞台，而是直接走入30多個里與社區活動中心與市民面對面交流。

洪棟霖今天上午則直接前往北辰市場向攤商與採買鄉親逐一懇託，面對選戰關鍵時刻，洪棟霖細數自己1994年服役期間通過高考，退伍後捨棄台北市政府機會返鄉服務，深耕澎湖長達31年，歷任旅遊局長、建設處長、行政處長、文化局長及代理望安鄉長，從開闢道路、國際觀光旅館招商，到修復澎湖天后宮、觀音亭、城隍廟等古蹟廟宇，強調「為澎湖打拚、為鄉親服務，是我人生的第一志願，也是唯一的志業」。

黃健忠指出，近3年公所團隊積極爭取資源並配合自籌款，投入高達4億6660萬元推動民生基礎建設，完成17件道路改善、榮獲全國「馬路好行」優良獎的12處排水整治，以及東衛、石泉兩座社區活動中心。

黃健忠強調團隊嚴格開源節流，已於2024年底徹底還清9416萬元債務，預估今年底市庫更可結餘3000萬元。他表示在「留下建設、不留負債」的穩健基礎上，下一任期將推進北辰與文澳市場改造、幸福巴士等建設。

洪棟霖也針對未來市政藍圖重申「廉能市政」、推動公私立幼兒園教育優質化，並主張成立「澎南海洋經濟聯盟」串聯漁業與觀光，同時攜手澎湖科技大學建立青年創業產學合作平台。洪棟霖呼籲市民支持2號，承諾以31年累積的執行力帶領馬公邁向新局。

國民黨馬公市長候選人洪棟霖到北辰市場掃街拜票，不少攤商、支持者都熱情握手打招呼。記者巫鴻瑋／攝影